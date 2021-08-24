Ведущие 24 канала поздравили украинцев с 30-летием Независимости: трогательное видео

24 августа Украина празднует свою 30 годовщину Независимости. По случаю праздника ведущие 24 канала записали видеопоздравление.

В ролике команда 24 канала продекламировала отрывок стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну". Как известно, в 1953 году именно из-за этого произведения писателя назвали "буржуазным националистом". Сам стих советская власть отредактировала.

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В то же время видео наполнено красивыми кадрами из разных уголков Украины команды проекта Ukraїner. В ролике можно увидеть, в частности озеро Синевир, украинские Карпаты и Киев с высоты птичьего полета.

К поздравлению с 30-летием Независимости Украины присоединились ведущие 24 канала: Екатерина Соляр, Алексей Печий, Татьяна Кругова, Егор Скорина, Адриана Кучер, Артем Овдиенко и Каролина Король.

Смотрите видеопоздравление 24 канала с 30-летием Независимости Украины:

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