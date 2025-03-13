Ведущий 24 Канала Арсен Цимбалюк присоединился к Силам Обороны

Еще один работник 24 Канала присоединяется к Силам обороны. На этот раз это телеведущий Арсен Цимбалюк.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Арсена Цимбалюка.

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Ведущий 24 Канала Арсен Цимбалюк – в ВСУ

Телеведущий написал, что эфир 13 марта стал финальным.

Дорогие мои, сегодня был мой финальный эфир на 24 Канале как журналиста и ведущего. Я рад сообщить вам, что присоединяюсь к Силам Обороны Украины: к 241 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Спасибо вам всем за эти три года, которые стали для меня эпохой. Дальше – больше! До встречи! Слава Украине!!!

241 отдельная бригада ТрО основана 14 апреля 2022 года, когда был переформирован 241 отдельный батальон 112 отдельной бригады территориальной обороны. В ее состав вошли 8 батальонов территориальной обороны города Киева. Бригада воевала на Харьковщине и Донетчине. Ее лозунгом является "Защитили Киев – освободим Украину".

Люди пишут много теплых слов в адрес Цимбалюка и благодарят его / Скриншоты 24 Канала

Многие наши коллеги присоединяются к войску, чтобы защищать государство от врага. Руководство 24 Канала уже знает, как будет реинтегрировать ветеранов.

Наши работники воюют в рядах ВСУ

В марте прошлого года ведущий 24 канала Артем Овдиенко принял присягу на верность Украине.

Также мы рассказывали историю IT-специалиста 24 Канала Ярослава Лысака, который стал добровольцем.

И, конечно, навсегда в наших сердцах Юрий Олейник и Андрей Левицкий, которые погибли, защищая Украину.