Ведут себя очень жестко, – правозащитник рассказал, как женщины продолжают протестовать на Донбассе

Женщины продолжают протестовать на Донбассе из-за принудительной мобилизации их мужчин и сыновей. Эти женщины вели себя очень жестко и постоянно приходили к чиновникам. Это создало неудобства для оккупационных "властей", поэтому они пока приостановили мобилизацию.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его словам, если мужчин забирали с предприятия или шахты, женщины приходили к директору.

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Как женщины протестуют против мобилизации на Донбассе

Как рассказал Лисянский, женщины сходились в группы по 15 – 20 человек и начинали "за комки" таскать чиновников или военных комиссаров оккупационной "власти".

Он говорит, что женщины себя ведут жестко. Также они пишут коллективные письма российским органам власти.

В письмах тоже просматривается достаточно жесткая риторика по поводу того, что "вы отправили наших мужчин насмерть, они никогда не воевали. Вы за счет их жизней хотите достигать своих целей. Нам это не нужно", – пояснил Лисянский.

По словам правозащитника, сегодня уровень протестных настроений на временно оккупированном Донбассе самый высокий, люди настроены против "власти".

"Многие мобилизованные мужчины уже убиты. Оккупанты даже не хотели публично хоронить этого человека, а это еще больше огорчало женщин", – сказал он.

Лисянский сообщил, что из-за этого кафиры получили команду от Кремля , что надо героизировать этих погибших мужчин.

Но оккупационные власти просто распечатывают имя на листе А4 и развешивают на их работе, что "этот человек героически погиб". Выглядит смешно. Поэтому люди настроены против России и оккупационной "власти". Однако это понимание к низм пришло, только когда они начали терять своих близких,

– заметил он.

Могут ли эти протесты что-либо изменить

По мнению Лисянского, эти протесты уже кое-чего достигли – мобилизацию на Донбассе остановили на три недели . Мужчин с оккупированных территорий принудительно мобилизовали только для того, чтобы сохранить жизнь русских солдат.

"Но пока будет принудительная мобилизация, будут продолжаться протесты. Как только она закончится, сопротивление тоже закончится. Поскольку эти протесты направлены только на решение одного вопроса", – добавил правозащитник.

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Принудительная мобилизация на Донбассе: коротко