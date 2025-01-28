Смогут ли россияне выйти к городу Днепр: Свитан предположил задачу россиян на фронте

Российские оккупанты пытаются захватить Великую Новоселку Донецкой области. Она расположена сравнительно близко к Днепропетровской и Запорожской областям.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что подразделения Сил обороны Украины контролируемо отходят с некоторых позиций в Великой Новоселке.

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Пойдут ли оккупанты в сторону Днепра

Как отметил Свитан, уход из Великой Новоселки может стать неприятным событием. Но он катастрофически ситуацию не ухудшит. Хотя поселок расположен не так далеко от других областей, но вряд ли российские оккупанты будут двигаться в том направлении.

Захват Большой Новоселки поможет захватчикам продвигаться на Покровск с юга. Но перед тем они попытаются вытеснить наши подразделения с Кураховского направления.

Зачем им двигаться в сторону Запорожской области? Они и так часть ее заняли и там сильно не двигаются. Днепропетровская им не нужна с точки зрения их имеющихся сил и средств. Выйти на город Днепр им сейчас нереально. Нужно еще одну такую армию,

– сказал Свитан.

Вероятнее всего, оккупанты будут пытаться выполнить задачу по полному захвату Донецкой и Луганской областей. Все будет зависеть от нашего противодействия и помощи от международных партнеров.

Какая ситуация возле Великой Новоселки: смотрите карту боевых действий

Напомним, 27 января в ОСУВ "Хортица" сообщали, что Силы обороны Украины вышли из южной части Великой Новоселки, чтобы избежать окружения. Впрочем, наши защитники еще держат оборону на некоторых участках этого населенного пункта.