Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що підрозділи Сил оборони України контрольовано відходять з деяких позицій у Великій Новосілці.

До теми 20 кілометрів до Дніпропетровщини: де розташована Велика Новосілка на карті

Чи підуть окупанти в бік Дніпра

Як наголосив Світан, відхід з Великої Новосілки може стати неприємною подією. Але він катастрофічно ситуацію не погіршить. Хоч селище розташоване не так далеко від інших областей, але навряд чи російські окупанти будуть рухатися в тому напрямку.

Захоплення Великої Новосілки допоможе загарбникам просуватися на Покровськ з півдня. Але перед тим вони спробують витіснити наші підрозділи з Курахівського напрямку.

Навіщо їм рухатися в бік Запорізької області? Вони і так частину її зайняли і там сильно не рухаються. Дніпропетровська їм не потрібна з точки зору їхніх наявних сил та засобів. Вийти на місто Дніпро їм зараз нереально. Потрібно ще одну таку армію,

– сказав Світан.

Найімовірніше, окупанти будуть намагатися виконати завдання із повного захоплення Донецької та Луганської областей. Все залежатиме від нашої протидії та допомоги від міжнародних партнерів.

Яка ситуація біля Великої Новосілки: дивіться карту бойових дій

Нагадаємо, 27 січня в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що Сили оборони України вийшли з південної частини Великої Новосілки, аби уникнути оточення. Утім, наші захисники ще тримають оборону на деяких ділянках цього населеного пункту.