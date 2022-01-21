Великобритания может отправить своих военных в соседние с Украиной страны НАТО, – СМИ

На фоне возможной эскалации России Великобритания может отправить своих военных в страны НАТО, соседствующие с Украиной. Это должно стать сдерживающим фактором для России.

Великобритания может усилить военный контингент

Так, недалеко от Украины могут находиться сотни британских военных. Об этом издание заявило со ссылкой на собственные источники в Минобороны.

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Страны-члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, усиливать ли свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В настоящее время Великобритания возглавляет боевую группу в Эстонии численностью 1200 человек. В Эстонии есть:

830 британских военнослужащих,

танки,

боевые бронированные машины,

самоходная артиллерия,

инженерные средства и средства противовоздушной обороны и разведки.

В состав боевой группы также входят более 300 французских военных.

В Польше также находятся 140 британских армейцев в рамках расширенной миссии НАТО передового присутствия.

Согласно планам, обсуждаемым в министерстве обороны, Великобритания рассматривает возможность усилить эти миссии сотнями боеспособных солдат, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки.

– подчеркнуло СМИ.

Кстати, из-за наращивания российских войск на территории Украины Испания отправила в Черное море свои корабли Blas de Lezo и Meteoro. Они примут участие в учениях НАТО.

Последние новости об угрозе российского вторжения

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января встретится в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Американец будет отмечать важность деэскалации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден пригрозил Москве экономической катастрофой в случае нападения. Так, российским банкам могут запретить проводить операции с долларом.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский считает, что санкции следует вводить уже, так как после нападения от них не будет большой эффективности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать на фоне информации о вторжении, ведь это именно то, к чему стремится агрессор.

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