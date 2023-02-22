Ермак назвал первую страну, которая может разблокировать вопросы с истребителями
Источник:Андрей Ермак
Глава Офиса Президента предположил, какая первая страна может разблокировать предоставление Украине самолетов. Пока украинская сторона работает над этим вопросом.
Андрей Ермак заявил, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине.
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Великобритания может дать толчок другим странам предоставить истребители
Глава ОП считает, что Великобритания может быть первой страной, которая начнет процесс передачи Украине истребителей. Однако он уточнил, что есть еще некоторые вопросы, которые нужно решить.
Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине. Еще есть вопросы, которые необходимо согласовать,
– сообщил он.
Процесс по самолетам начался
В комментарии для "Европейской правды" Андрей Ермак сообщил, что "процесс по самолетам уже начался".
Он напомнил, что западные страны рассматривают вопрос о передаче истребителей Украине, но не готовы делать это первыми. Еще совсем недавно такая же тенденция наблюдалась и с танками.
Украине нужны новые самолеты
- ВВС Украины работают по полной и выжимают максимум из имеющихся самолетов, которые сохранились еще со времен СССР, однако возможности украинской авиации ограничены. Кроме того, что авиация врага преобладает и количеством, и технологически, со временем наступит момент, когда украинские МиГ превратятся в "красивые декорации" – к ним закончатся боеприпасы и комплектующие. Поэтому вопрос по поставкам новых самолетов нужно решать уже.
- В целом Украине нужно не менее 200 F-16. Это не только поможет ускорить победу Украины в войне, но значительно усилит ее оборонные возможности после победы.
- Ранее передачу F-16 Украине допустил Марк Рютте – премьер-министр Нидерландов. Он добавил, что для передачи Украине истребителей необходима коалиция – как это было с танками.
- Во время визита Байдена в Варшаву в польской столице провели масштабную акцию и призвали лидера США предоставить Украине F-16. Также с аналогичным призывом к президенту Соединенных Штатов обратился Борис Джонсон.
- Важно понимать, что поставки истребителей – длительный и сложный процесс. Для начала нужно, чтобы украинские летчики прошли необходимую подготовку.