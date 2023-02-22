Ермак назвал первую страну, которая может разблокировать вопросы с истребителями

Глава Офиса Президента предположил, какая первая страна может разблокировать предоставление Украине самолетов. Пока украинская сторона работает над этим вопросом.

Андрей Ермак заявил, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине.

Смотрите также Сокрушительная птица: все, что известно о F-16, необходимых Украине для победы

Великобритания может дать толчок другим странам предоставить истребители

Глава ОП считает, что Великобритания может быть первой страной, которая начнет процесс передачи Украине истребителей. Однако он уточнил, что есть еще некоторые вопросы, которые нужно решить.

Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине. Еще есть вопросы, которые необходимо согласовать,

– сообщил он.

Процесс по самолетам начался

В начале января Великобритания объявила, что начинает подготовку украинских пилотов на западных истребителях. Правительство также сообщило, что предоставит Украине самолеты после окончания войны, однако поддержит те страны, которые уже сейчас готовы предоставить свою авиацию.

В комментарии для "Европейской правды" Андрей Ермак сообщил, что "процесс по самолетам уже начался".

Он напомнил, что западные страны рассматривают вопрос о передаче истребителей Украине, но не готовы делать это первыми. Еще совсем недавно такая же тенденция наблюдалась и с танками.

Украине нужны новые самолеты