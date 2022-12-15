Министр обороны Британии не исключил, что Лондон может поставить Украину Storm Shadow

15 декабря 2022, 15:24
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Источник:

Times Radio

Лондон может предоставить Украине Storm Shadow. Это авиационные крылатые ракеты британско-французского производства с дальностью больше 250 километров.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки нашему государству Storm Shadow. Об этом он сообщил в интервью Times Radio. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Уоллес о поставках ракет Storm Shadow

Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их потребностей и технических возможностей,
– подчеркнул Воллес.

Также он отметил, что возможна передача Украине долгожданных систем ПВО Patriot станет важным моментом в войне. "Если США это сделают, то это очень значительный шаг", – подчеркнул министр обороны Великобритании.

Кстати говоря, о возможной поставке Storm Shadow в сети говорят с начала ноября.

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Кратко, что известно о Storm Shadow

Storm Shadow – это авиационная крылатая ракета. Ее еще называют SCALP. Эту ракету вроде бы могут адаптировать под украинский бомбардировщик Су-24.

SCALP британско-французского производства. Технические характеристики:

  • масса - 1300 килограммов,
  • длина – 5 метров,
  • размах крыльев – 2,84 метра,
  • вес боевой части – 450 килограммов,
  • дальность полета – более 250 километров,
  • высота полета - 30 - 40 метров,
  • скорость – до 1000 километров в час.

 

Автор: Юлія Лобурак