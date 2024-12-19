Катера, дроны, ПВО и многое другое: Британия объявила новый пакет военной помощи Украине

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Пакет включает финансирование для усиления военно-морских сил, закупку средств противовоздушной обороны, а также радиоэлектронных систем для борьбы с беспилотниками.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Также Великобритания предложит больше военных учений для украинских военных.

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Что войдет в новый пакет военной помощи

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов).

Какое вооружение передадут Украине:

92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 миллионов долларов) на средства для усиления военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, надводные безэкипажные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны.

68 миллионов фунтов стерлингов (около 85,5 миллионов долларов) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземными средствами для приманки и системами радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

26 миллионов фунтов стерлингов (около 32,7 миллионов долларов) Лондон направит на оказание поддержки и запасных частей для систем, ранее поставленных в Украину.

39 миллионов фунтов стерлингов (около 49 миллионов долларов) предназначены на предоставление более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и на совместную закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Британия объявила о намерении предложить Украине больше военных учений.

В публикации отмечается, что Украина обратилась к своим союзникам с просьбой поддержать ее не только на поле боя, но и дипломатически в контексте потенциальных переговоров с Россией, поскольку украинские войска истощены и имеют меньшие силы на фронте, что простирается на 1170 километров.