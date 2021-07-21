Поссорились из-за Гибралтара: Британия обвинила ЕС в подрыве суверенитета

В отношениях между Лондоном и Брюсселем появилось напряжение – из-за Гибралтара. Британию не устроили предложения Евросоюза относительно британской территории после Brexit.

По словам главы британского МИД Доминика Рааба, проект Еврокомиссии противоречит рамочному соглашению, которое ранее уже согласовали Британия, Испания и Гибралтар. Договоренности достигли еще в декабре 2020 года.

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По Гибралтару нужно заключить новое торговое соглашение

Гибралтар не попал в торговое соглашение, которое уже заключили между собой Евросоюз и Британия, поэтому в отношении этой территории нужен новый договор.

В проекте ЕС большую роль отвели испанским чиновникам, когда в рамочном соглашении эти функции возложили на пограничное агентство Frontex.

Мы последовательно демонстрируем прагматизм и гибкость в поиске договоренностей, которые работают для всех сторон. Мы разочарованы тем, что это не отвечает взаимностью. Мы призываем ЕС снова подумать,

– заявил Рааб.

В Еврокомиссии говорят, что никаких посягательств на статус не имеют

В Еврокомиссии объясняют, что предложили отменить физический контроль за лицами и товарами при пересечении границы Испании и Гибралтара. Мол, ни о каком сомнении в суверенитете не говорится, а цель – усиление сотрудничества.

31 января 2020 года Великобритания покинула Евросоюз . За это британцы проголосовали на референдуме еще в 2016 году. После длительных дискуссий ЕС и Британия подписали историческое торговое соглашение, Европарламент ратифицировал его 27 апреля 2021 года.

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Что известно о Гибралтаре? Это заморская Это заморская британская территория , расположенная на узком гористом юге Пиренейского полуострова. Руководит Гибралтаром губернатор, его назначает британская королева.

Смотрите на карте, где расположен Гибралтар: