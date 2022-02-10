Великобритания одобрила самые жесткие санкции против России из-за новой агрессии

В Великобритании 10 февраля одобрили закон о режиме санкций против России. Их введут в случае нового вторжения в Украину.

Цель этого документа – убедить Кремль прекратить свою кампанию агрессии в украинском государстве.

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Теперь Великобритания может применять санкции не только к тем, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины, но и к аффилированным с правительством России организациям и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также к их владельцам, директорам и доверенным лицам,

– сказала глава МИДа Лиз Трасс.

К слову, этот закон обеспечивает основу самого жесткого режима санкций Великобритании против РФ.

Отныне британское правительство может вводить ограничения против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных промышленностей:

химической;

оборонительной;

добывающей;

а также секторов информации, связи, цифровых технологий и финансовых услуг.

Санкции против России: что известно

Евросоюз подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России, если та нападет на Украину. Ограничения не обойдут также газопровод "Северный поток-2".

В администрации президента Соединенных Штатов подтвердили, что подготовили санкции против российских элит и членов их семей. Это касается ближайшего окружения Путина.

США также заявляли, что в случае вторжения российская экономика будет разрушена до основания.

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