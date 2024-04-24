Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon
Источник:Rmf24
Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon. Они будут защищать польское воздушное пространство.
Об этом заявил глава британского правительства Риши Сунак на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
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Typhoon для Польши
По словам британского премьера Сунака, между Польшей и Великобританией "существует большая связь, которая укрепляет безопасность в этой ситуации". Он отметил, что Польша – страна, которая тратит больше всего средств на безопасность из всех союзников по НАТО.
Сунак отметил, что в рамках поддержки Великобритании он отправит в Польшу истребители Typhoon, которые будут защищать польское воздушное пространство. Он добавил, что в рамках учений НАТО Steadfast Defender 24, которые продлятся до конца мая, в Польшу отправят 16 тысяч британских солдат.
Кроме этого, на конференции после встречи в канцелярии Туска, Сунак сказал, что главы правительств говорили, среди прочего, об использовании заблокированных российских активов, о миграционном давлении на польско-белорусской границе и об энергетическом сотрудничестве.
Я хотел бы сказать о невероятной прочности, которая характеризует наши отношения. Мы союзники навсегда,
– подчеркнул Риши Сунак.
Глава британского правительства заверил, что Великобритания не забудет, что именно польские пилоты спасали жизни британцев, воюя в британском небе.
Великобритания может оказать помощь Украине: основное
- В Британии объявили новый пакет помощи для нашего государства. Он будет составлять более 600 миллионов долларов, и содержать, кроме Storm Shadow, и другие ракеты.
- За средства, которые выделяет Лондон, закупят боеприпасы, средства ПВО, дроны и средства инженерной поддержки. Кроме этого, Украине предоставят и другое вооружение.
- В пакет помощи от Соединенного Королевства входят: 400 единиц техники, включая 160 бронеавтомобилей Husky, еще 162 неназванные MRAP, 78 вездеходов, 60 рейдовых и водолазных лодок и катеров, 4 млн боеприпасов для стрелкового оружия, 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.
- Кроме этого, вероятно, Лондон дополнительно передаст ракеты ASRAAM, которые используются в созданном для Украины неанонсированном ЗРК, а также ракеты к ЗРК ближнего действия Stormer HVM.