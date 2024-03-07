Великобритания выделила средства на более 10 тысяч дронов для Украины

Великобритания выделила дополнительные 125 миллионов фунтов стерлингов, то есть 160 миллионов долларов, которые пойдут на финансирование более чем 10 000 дронов для Украины.

Министр обороны Грант Шаппс сказал, что усиливает обязательства Британии по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поступают непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий страны прямо с заводов на передовую.

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Какие виды дронов будет поставлять Великобритания

В Минобороны Великобритании сообщили, что говорится о 10 000 беспилотников, большинство из которых являются FPV-дронами. Также будут поставлены 1 000 дронов одностороннего нападения, ударные дроны, которые были исследованы и разработаны в Великобритании, а также разведывательные и морские дроны.

По его словам, более 100 миллионов фунтов стерлингов из этого пакета будет потрачено на "морские возможности".

Шаппс отметил, что вышеупомянутые дроны будут поставлять в Украину в течение 2024 года.

Я усиливаю наше стремление вооружить Украину новыми передовыми беспилотниками, которые поступают непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании – прямо с заводов на передовую. Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях,

– сказал министр обороны Грант Шаппс.

Британский министр отметил, что дроны доказали свою высокую эффективность на поле боя после полномасштабного вторжения России в Украину и ВСУ с "беспрецедентной эффективностью" используют подаренное Британией оружие.

Вооруженные Силы Украины заслужили значительного внимания благодаря высокоэффективному использованию различных типов беспилотников, уничтожая и повреждая тысячи единиц российской техники и транспортных средств, используя гораздо более дешевые системы. Высокоманевренные FPV-дроны, которые позволяют оператору точно контролировать движения дрона в режиме реального времени, успешно используются для обхода российской ПВО и поражения своих целей,

– сказал министр.

Он добавил, что украинские силы также эффективно использовали дроны для нанесения ударов по Черноморскому флоту России.

Дальнейшая поддержка увеличит общий объем обязательств Великобритании по финансированию дронов для Украины до 325 миллионов фунтов стерлингов (450 миллионов долларов).

К слову, в прошлом месяце Шаппс объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавят международную коалицию по потенциалу для укрепления потенциала Украины в области беспилотников