Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа
1 января 2023, 18:19Читати новину українською
Источник:МИД Великобритании
Россия чуть ли не на каждом шагу кричит, что без ее ресурсов, в частности газа, мир погрузится в вечные морозы и просто погибнет. Однако, несмотря на ее визги, цивилизованные страны все больше отказываются от ее природных ресурсов.
Так, 1 января стало известно, что Великобритания приостановила весь импорт российского сжиженного природного газа. А сделала это в ответ на полномасштабную кровожадную войну, которую страна-террористка развязала в Украине.