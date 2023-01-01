Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа

18:19

Россия чуть ли не на каждом шагу кричит, что без ее ресурсов, в частности газа, мир погрузится в вечные морозы и просто погибнет. Однако, несмотря на ее визги, цивилизованные страны все больше отказываются от ее природных ресурсов.