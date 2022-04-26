Великобритания расширила санкции против России: что нового в списке
Источник:Правительство Великобритании
Великобритания расширила санкции против России. В список, регулирующий ограничения, было внесено 195 правок.
Обновленный список был обнародован на официальном сайте правительства Великобритании вечером 26 апреля. Туда в частности добавили еще ряд российских чиновников, связанных с агрессией России против Украины.
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Новые санкции Великобритании против России
В обновленный санкционный список Великобритании попали члены Федерального собрания России, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Они голосовали за предоставление так называемой "военной помощи" квазиобразованиям "Л/ДНР".
К слову, санкции предусматривают блокировку активов физических лиц и компаний на территории Великобритании. Кроме того, налагается запрет на соглашения с ними, запрещается въезд на территорию Великобритании.
Добавим, что 21 апреля страна уже обновляла список. В него тогда попали 26 физических и юридических лиц из России, в том числе гендиректор российской железной дороги Олег Белозеров, концерн "Калашников", а также командир, которого считают ответственным за убийства украинцев в Буче, Азатбек Омурбеков.
Помощь Великобритании Украине в войне против России: последние новости
- Андрей Ермак анонсировал новые поставки вооружения Украине от США и Великобритании. Речь идет, в частности, о Stinger, Javelin, бронетехнике и т.д.
- Кроме оружия, Великобритания 25 апреля заявила о предоставлении Украине бронированных машин скорой помощи и важного медицинского оборудования.
- Накануне Соединенное Королевство отменило все пошлины на импорт украинских товаров.
- 26 апреля министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина имеет право использовать оружие, в том числе предоставленное Соединенным Королевством, с целью поражения целей на территории России.
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