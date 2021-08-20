Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ из-за отравления Навального
20 августа 2021 , 17:15Читати новину українською
Источник:Meduza
Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ, которых связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Имена фактически всех этих людей фигурировали в расследовании покушения на политика, которое обнародовали The Insider и Bellingcat.
В то же время ограничения не будут касаться сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева – одного из предполагаемых отравителей Навального. Зимой 2020 года оппозиционер даже поделился записью своего телефонного разговора с Кудрявцевым. Видео политик назвал "Я позвонил своему убийце".
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В санкционный список попали
- Алексей Седов – начальник службы защиты конституционного уклада и борьбы с терроризмом;
- Кирилл Васильев – директор Института криминалистики ФСБ России;
- Владимир Богданов – заместитель директора научно-технической службы ФСБ;
- Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Станислав Макшаков – сотрудники ФСБ.
Навальный обратился к миру
- С отравления Навального 20 августа прошел год. В этот день ряд мировых СМИ опубликовали колонку оппозиционера, которую он написал в заключении.
- Политик призвал бороться с коррупцией. В частности, на территории Беларуси и России.
- Навальный предложил мировым лидерам несколько шагов, как можно начать эффективное противодействие коррупции. Прежде всего необходимо признать специальную категорию – "страны, поощряющие коррупцию".
- Главной санкцией для таких государств должно быть принуждение к прозрачной деятельности.
- Кроме того, Навальный подчеркнул, что санкции стоит вводить против окружения президента России Владимира Путина.
- Колонку политик подытожил словами: "Ни денег, ни солдат, ни перестройки промышленности и мировой политики не нужно для того, чтобы начать действовать, только политическая воля".
Отравление Навального: главное
- Оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа 2020 года. Политику стало плохо, когда он летел из Томска.
- Сперва Навального лечили в Омске. Впоследствии оппозиционера удалось вывезти на лечение в Германию. Там Навального спасали в берлинской клинике "Шарите".
- Впоследствии специалисты сообщили, что оппозиционера отравили "Новичком".
- Отравление политика признали 56 стран мира.
- Впоследствии издание The Sunday Times сообщило: перед вылетом в Германию оппозиционера пытались отравить во второй раз.