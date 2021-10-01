На велосипеде, – Трухин "пошутил" о том, как добирался до Трускавца
1 октября 2021 , 20:44Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
"Слуги народа" собрались в Трускавце 1 октября – там несколько дней будут обсуждать важные вопросы. Приехал и нардеп Александр Трухин, который оскандалился масштабным ДТП.
Трухин заверил журналистку, что приехал "на велосипеде". Таким образом ответил на вопрос, был ли за рулем авто.
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Дословный диалог:
Журналистка: А вы на автомобиле сюда приехали?
Трухин: На велосипеде.
Журналистка: Вы за рулем были?
Трухин: На велосипеде – да.Справка. "Слуги народа" в Трускавце разместились в 3 местных отелях: Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".
Трухин ответил журналистке: видео
Скандальное ДТП с участием Трухина
- Авария произошла 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве. Именно в СМИ сообщили о том, что "слуга народа" Трухин стал причиной ДТП.
- Пострадали по меньшей мере 6 человек. Среди них был и руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Только через неделю в полиции заявили, что передали материалы в ГБР, поскольку фигурант дела – нардеп.
- Сам Трухин впоследствии заявил, что якобы не планировал ничего скрывать. Заверил, что не был пьян и бояться ему нечего. Нардеп не считает себя виновным.