На велосипеде, – Трухин "пошутил" о том, как добирался до Трускавца

1 октября 2021 , 20:44
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Источник:

"Радио Свобода"

"Слуги народа" собрались в Трускавце 1 октября – там несколько дней будут обсуждать важные вопросы. Приехал и нардеп Александр Трухин, который оскандалился масштабным ДТП.

Трухин заверил журналистку, что приехал "на велосипеде". Таким образом ответил на вопрос, был ли за рулем авто.

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Дословный диалог:

Журналистка: А вы на автомобиле сюда приехали?

Трухин: На велосипеде.

Журналистка: Вы за рулем были?

Трухин: На велосипеде – да.

Справка. "Слуги народа" в Трускавце разместились в 3 местных отелях: Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".

Трухин ответил журналистке: видео

Скандальное ДТП с участием Трухина

  • Авария произошла 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве. Именно в СМИ сообщили о том, что "слуга народа" Трухин стал причиной ДТП.
  • Пострадали по меньшей мере 6 человек. Среди них был и руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
  • Только через неделю в полиции заявили, что передали материалы в ГБР, поскольку фигурант дела – нардеп.
  • Сам Трухин впоследствии заявил, что якобы не планировал ничего скрывать. Заверил, что не был пьян и бояться ему нечего. Нардеп не считает себя виновным.
Автор: Тетяна Пасічник