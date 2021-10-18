Венецианская комиссия не возьмется за закон об олигархах без подписи президента, – Зеленский

Владимир Зеленский говорит, что Венецианская комиссия не будет рассматривать законопроект об олигархах до того, как его подпишет президент. То есть инициативу сначала таки должны принять нардепы во втором чтении.

Зеленский заявил, что давно знаком с руководителем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. По словам президента, Букиккио был удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение.

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Зеленский пояснил, что сейчас это не совсем понятный документ, это не закон. Поэтому глава комиссии хотел увидеть законопроект в окончательном виде, подписаный президентом. После этого Украине предоставят выводы.

Почему Разумков хотел получить выводы так быстро

Президент убежден, что бывший председатель Рады Дмитрий Разумков хотел получить выводы Венецианской комиссии быстро, "чтобы повлиять на то, чтобы депутаты в Верховной Раде не голосовали за второе чтение". Зеленский назвал это мелким и ошибочным политическим шагом.

Поэтому я и позвонил господину Букиккио, я ему сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, чтобы его рассмотрела Венецианская комиссия",

– отметил Зеленский.

Что этому предшествовало