Венецианская комиссия ответила, когда даст выводы по "антиолигархическому" законопроекту

Венецианская комиссия подготовит заключение касательно законопроекта по деолигархизации до 15-16 декабря. Однако Верховная Рада внесла голосование за документ во втором чтении уже на 23 сентября.

Соответствующее письмо председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио направил спикеру Дмитрию Разумкову. Документ обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

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Председатель Венецианской комиссии направил письмо Разумкову

Венецианская комиссия подготовит свое заключение для принятия на своей 129 пленарной сессии 15 – 16 декабря 2021 года,

– говорится в письме Букиккио.

Однако уже 23 сентября нардепы собираются рассмотреть законопроект №5599 во втором чтении. При чем – одним из первых.



Письмо Джанни Буккикио / Фото Алексея Гончаренко

На рассмотрение комиссии документ направил именно спикер парламента

В Венецианскую комиссию документ направил председатель парламента. При этом Разумков отмечал, что Рада может голосовать за документ и без выводов комиссии.

Именно из-за "антиолигархического законопроект" обострились отношения между Разумковым и руководством "Слуги народа" и все чаще звучат предположения о возможности его отставки.

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Законопроект раскритиковала ранее Людмила Денисова

Раскритиковала документ и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что некоторые положения документа являются вмешательством в личную жизнь. В ответ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал Денисову "уполномоченным по правам олигархов".