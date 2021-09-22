Венецианская комиссия ответила, когда даст выводы по "антиолигархическому" законопроекту
Источник:"Дзеркало тижня"
Венецианская комиссия подготовит заключение касательно законопроекта по деолигархизации до 15-16 декабря. Однако Верховная Рада внесла голосование за документ во втором чтении уже на 23 сентября.
Соответствующее письмо председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио направил спикеру Дмитрию Разумкову. Документ обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.
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Председатель Венецианской комиссии направил письмо Разумкову
Венецианская комиссия подготовит свое заключение для принятия на своей 129 пленарной сессии 15 – 16 декабря 2021 года,
– говорится в письме Букиккио.
Однако уже 23 сентября нардепы собираются рассмотреть законопроект №5599 во втором чтении. При чем – одним из первых.
Письмо Джанни Буккикио / Фото Алексея Гончаренко
На рассмотрение комиссии документ направил именно спикер парламента
В Венецианскую комиссию документ направил председатель парламента. При этом Разумков отмечал, что Рада может голосовать за документ и без выводов комиссии.
Именно из-за "антиолигархического законопроект" обострились отношения между Разумковым и руководством "Слуги народа" и все чаще звучат предположения о возможности его отставки.
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Законопроект раскритиковала ранее Людмила Денисова
Раскритиковала документ и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что некоторые положения документа являются вмешательством в личную жизнь. В ответ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал Денисову "уполномоченным по правам олигархов".
Что известно о законопроекте о статусе олигархов?
Инициатива принадлежит президенту Владимиру Зеленскому, он высказал ее в апреле 2021 года. Впоследствии законопроект направили в парламент как неотложный. В июле нардепы проголосовали его в первом чтении, после этого в документ внесли более чем 1200 правок.