Венедиктова не подтвердила, что Козак находится в Беларуси

Генпрокурор Ирина Венедиктова не подтвердила информацию, что подозреваемый в государственной измене нардеп Тарас Козак находится в Беларуси. Правда, чиновница не сказала, где он.
У прокуратуры другая информация. Об этом Венедиктова заявила в эфире одного из украинских телеканалов.
Кстати Медведчук заявил, что не общается с Козаком и не знает, где он находится
Заметим, перед тем нардеп Виктор Медведчук заявлял, что Козак находится в Беларуси на больничном.
Но у нас оперативная информация другая, и опять же ... она еще не стала предметом уголовных производств,
– сказала Венедиктова.
Дело Козака и Медведчука: что известно
- Медведчуку объявили о подозрении 11 мая. Его обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Такое же подозрение получил и Козак.
- Печерский суд Киеве 13 мая избрал для нардепа меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Киевский апелляционный суд решил оставить такое пресечение.
- Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Козака. Ранее его уже объявили в розыск.
- Кстати, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Козак обязательно вернется, ведь он является гражданином Украины. А если вдруг не появится, это означает, что он имеет паспорт другой страны.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что Козак находится в России.