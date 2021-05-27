Венедиктова не подтвердила, что Козак находится в Беларуси

Генпрокурор Ирина Венедиктова не подтвердила информацию, что подозреваемый в государственной измене нардеп Тарас Козак находится в Беларуси. Правда, чиновница не сказала, где он.

У прокуратуры другая информация. Об этом Венедиктова заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

Кстати Медведчук заявил, что не общается с Козаком и не знает, где он находится

Заметим, перед тем нардеп Виктор Медведчук заявлял, что Козак находится в Беларуси на больничном.

Но у нас оперативная информация другая, и опять же ... она еще не стала предметом уголовных производств,

– сказала Венедиктова.

Дело Козака и Медведчука: что известно

Медведчуку объявили о подозрении 11 мая. Его обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Такое же подозрение получил и Козак.

Печерский суд Киеве 13 мая избрал для нардепа меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Киевский апелляционный суд решил оставить такое пресечение.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Козака. Ранее его уже объявили в розыск.

Кстати, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Козак обязательно вернется, ведь он является гражданином Украины. А если вдруг не появится, это означает, что он имеет паспорт другой страны.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что Козак находится в России.

Козак находится под украинским санкциями. 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО. Таким образом каналы политика заблокировали.