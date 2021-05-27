Дело в деньгах, – Венедиктова объяснила, почему Медведчука не отправили в СИЗО

Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала решение Печерского райсуда о мере пресечения для Виктора Медведчука. Суд не отправил его под стражу, поскольку считал, что ходатайство было безальтернативным.

Сумма залога в 300 млн гривен была слишком большой для человека, чьи активы были заморожены. Такое заявление сделала генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире одного из телеканалов.

Между тем Порошенко не явился на допрос по делу Козака – Медведчука

Большой размер залога

Венедиктова отметила, что ходатайствовать о безальтернативной мере пресечения в этой категории дела было невозможно. Впрочем, залог, который указали прокуроры, был очень большим – 300 миллионов гривен. Это в то время, когда активы Медведчука были заморожены.

... судья, когда мотивировал решение, сказал, "подождите, вы наложили санкции, его активы заблокированы". Когда вы ставите такой залог, то по духу права вы делаете безальтернативное ходатайство и просто хотите посадить человека под стражу,

– заявила она.

Генпрокурор добавила, что если бы решение судьи было неправосудным, то она бы пошла в Высший совет правосудия. Однако в этом случае такой необходимости не было.

Дело о возможной госизмене Козака и Медведчука

Виктору Медведчуку и его соратнику Тараса Козаку сообщили о подозрении в госизмене.

Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Также Медведчук якобы передавал Козаку информацию о подразделениях ВСУ. Эти данные впоследствии оказались у российских спецслужб.

Медведчуку избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Козак находится не в Украине и ему пока меру пресечения избрать не могут.

21 мая суд рассмотрел две апелляции на меру пресечения: от следственных прокуроров и от адвокатов Медведчука. Обе отклонили и мера пресечения для Медведчука осталась той, что и раньше – круглосуточный домашний арест.

Как объяснили в суде прокуроры, сумма в 300 миллионов гривен – это примерно десятая часть тех ценностей, которые могли быть разграблены на газовом месторождении "Глубокая".