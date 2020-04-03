Венедиктова может доказать, что не является человеком Порошенко: интервью с Рябошапкой

О долгожданных посадках коррупционеров и уголовных делах, в которых фигурирует Порошенко – в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" рассказал экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Долгожданные посадки коррупционеров

Когда вы присоединились к команде Зеленского, то собственным именем подписались под его обещанием удовлетворить общественный запрос на справедливость – "Придет весна, будем сажать". Не хочу быть похожей на Максима Бужанского, который поливал вас грязью в парламенте в день вашего увольнения, но у меня такой же вопрос, как у него и миллионов людей, которые голосовали за Зеленского год назад. Весна пришла, а посадок нет. И вы один из тех, кто должен был бы их обеспечить и показать обществу. Поэтому вопрос – где посадки?

Мы обеспечивали те посадки. На уровне Генпрокуратуры, а впоследствии Офиса генпрокурора, работа так называемых посадок была достаточно активной. Я об этом говорил в своем выступлении в парламенте. Показатели за 6 месяцев в отношении лиц, привлеченных к ответственности, по делам, которые были переданы в суд, в отношении имущества, которое было возвращено государству, они превосходили те, которые были за весь прошлый год.

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Вопрос лишь в том, что уровень тех посадок, которых требовало общество, не может обеспечить Офис генпрокурора, поскольку закон создал специализированные органы. Исключительно НАБУ и САП может обеспечить этот общественный запрос на посадки топ-коррупционеров. Офис генпрокурора не может расследовать и осуществлять процессуальное руководство в делах, к примеру, в отношении министров, руководителей государственных предприятий или народных депутатов в тех случаях, когда это касается коррупции.

Однако мы можем вспомнить другие дела. К примеру, относящиеся к одному из известных киевских застройщиков – тот самый Микитась. Это дело, которое относилось к нашей компетенции. Мы его расследовали и передавали материалы в суд.

Больше о скандальном деле Микитася – читайте здесь.

Дело в отношении Пашинского, например, утеряно. Расследование было актуализировано, активизировано. Сейчас оно уже было готово к тому, чтобы открывать материалы и передавать его в суд. Однако меня нет на должности уже почти месяц, дело где-то исчезло. И снова такое впечатление, что оно не является актуальным.

Это вы о деле Пашинского сейчас?

Да.

Что известно о деле Пашинского?

Сергея Пашинского подозревают в том, что он 31 декабря 2016 года выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу – жителю Киевщины.



По версии Пашинского, он с женой возвращался на машине с кинотеатра домой в село Хлепча. Их машина почти врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Это случилось на неосвещенной части дороги. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. У него возник конфликт с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу нападавшему. Пашинский говорит, что оборонялся, однако, по версии потерпевшего, политик сразу угрожал ему пистолетом.

Вы думаете, дело "похоронят"?

Так все выглядит, что его могут "похоронить". Собственно, я сегодня впервые упомянул, что такое дело было. Мы в публичном пространстве об этом деле и движении в нем не видим никакой информации.



Сергей Пашинский / Фото: РБК-Украина

Еще перед тем, как вас назначили генпрокурором, вы были в команде Зеленского человеком, который отвечал вообще за антикоррупционную политику, за ее формирование. Как вам тогда озвучивал и ставил задачу президент по этим "посадкам"? Как все звучало?

Я сейчас не могу вспомнить, что именно тогда было. Точно не было какого-то разговора о конкретных фамилиях. Еще во время избирательной кампании мы обсуждали те случаи, касающиеся, например, Свинарчука. Что такие преступления должны были быть расследованы. С самого начала, когда мы пришли на должности, вся моя команда начала активно сотрудничать с НАБУ. Поскольку мы понимали, что именно НАБУ и САП могут дать ответы на те вопросы, которые интересуют общество – на дела по топ-коррупционерам.



Олег Гладковский и его сын Игорь / Фото: коллаж 24 канала

Могу сказать, что дело, Свинарчука-Гладковского было активизировано в то время, когда мы пришли на должности. До того не было в нем особого движения. И сообщение о подозрении Гладковский получил именно тогда, когда мы начали сотрудничать с НАБУ.

Справка. Как выяснили журналисты Bihus.Info, Игорь Гладковський – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (до 2014 года был Свинарчуком), был причастен к коррупционной схеме при участии "Укроборонпрома". Больше об этом деле – читайте здесь.

Так же было активизировано много дел в отношении коммерческих банков. Многие бывшие владельцы этих самых банков, которые были доведены до банкротства, до сих пор скрываются за границей. Они боялись того, что их привлекут к ответственности.

Уголовные дела, в которых фигурирует Порошенко

Несколько месяцев назад, перед Новым годом, журналисты вас спрашивали, какие перспективы есть по тем делам, которые завело против Порошенко Государственное бюро расследований с подачи бывшего юриста Януковича Портнова. Вы тогда сказали, что не видите перспектив по тем делам. Однако отметили, что есть дела, в которых Порошенко действительно может понести ответственность. О каких именно идет речь и чем это может ему грозить?

Мы начали расследование по делам, касающимся незаконного выдворения Михаила Саакашвили из Украины. Мы достаточно хорошо продвинулись в этом деле и начали допрашивать должностных лиц пограничной службы. Это дело имеет хорошие перспективы, если им действительно эффективно заниматься.

Кроме того, было одно из дел, связанных с экономикой. Не очень хочу сейчас говорить об этом подробно, потому что смогу разгласить информацию о тайне досудебного расследования. Мне кажется, оно тоже имеет хорошие перспективы для того, чтобы быть доведенным до суда.



Петр Порошенко / Фото: eurosolidarity.org

То подозрение, которое было направлено ​​мне командой следователей под руководством Венедиктовой, касалось назначения членов Высшего совета правосудия и назначения Семочко. Также, собственно, обвинения в узурпации власти и в злоупотреблении служебным полномочием, которое предъявлялось предыдущим президентом. Оно было в юридическом смысле абсолютно бездоказательным. В деле не было ни одного доказательства, которое могло бы свидетельствовать о вине предыдущего президента в совершении собственно этих преступлений.

Это было плохо написанное дело или там реально нет состава преступления?

Там оба обстоятельства есть, о которых вы говорите. И дело было расследовано плохо, точнее, оно было расследовано хорошо, если бы была необходимость оправдать подозреваемого. Все доказательства, собранные в этом деле – не обвиняли, а оправдывали подозреваемого.

Пятого президента.

Да, именно так. С тех допросов, или с других доказательств письменных, которые были в деле, не вижу никаких, которые могли бы стать основанием для обвинительного приговора судьи. В юридическом смысле бессмысленно звучало бы, как узурпация власти – назначение первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Или назвать узурпацией власти назначение членов Высшего совета правосудия, когда это по Конституции является его полномочиями.

Сейчас в Венедиктовой есть все возможности, чтобы подписать это подозрение. Однако мы видим, что она две недели на должности и до сих пор никаких движений по этому подозрению нет. Это свидетельствует о том, что она тоже понимает ничтожность этого документа.



Ирина Венедиктова / Фото: liga.net

Рябошапка – человек Порошенко?

Когда вас увольняли в парламенте, Максим Бужанский выступал с трибуны и обвинял вас в том, что вы не подписываете это подозрение, потому что вы человек Порошенко. Вы – генеральный прокурор Порошенко? Можно ли теперь считать генеральным прокурором Порошенко Венедиктову, если она так же не подписывает это подозрение?

Это абсолютно бессмысленное утверждение, как и все то, о чем говорит Бужанский. Я уже говорил неоднократно, что ушел с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за того, что именно администрация Порошенко вмешивалась в работу всего независимого антикоррупционного органа и не давала возможности эффективно осуществлять контроль за проверкой деклараций.

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Когда была предвыборная кампания кандидата в президенты Зеленского, наша риторика относительно Порошенко была достаточно жесткой. Я лично подписывал подозрение народному депутату, которая является представителем фракции "Европейская солидарность". Фракции, которую возглавляет Петр Порошенко.

Это Софии Федине?

Да, именно о ней идет речь. А обвинять меня в том, что я являюсь "человеком Порошенко" – абсолютная чушь. Сейчас Венедиктова имеет возможность доказать, что она не является прокурором Порошенко.

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Посмотрим, сделает ли она это. Дело Саакашвили, о котором вы говорите – это о том, что они подделали документы, чтобы лишить его гражданства?

Речь идет о том, что были превышены полномочия сотрудниками правоохранительных органов во время его выдворения из Украины и о злоупотреблениях возможными полномочиями лиц, через чьи действия было осуществлено это выдворение. Там большой комплекс действий исследуется в этом уголовном производстве и достаточно эффективно. Его можно будет достаточно быстро закончить.



Михаил Саакашвили / Фото 24 канала

Если докажут причастность Порошенко к преступлению, что ему грозит?

Не помню сейчас санкций. Если дойти, собственно, до руководства государства в то время и довести их преступные действия, то санкция может предусматривать и лишение свободы.

Вы говорили, что другое дело – экономическое. Имели в виду "Роттердам +"?

Нет, это дело находится в производстве Национального антикоррупционного бюро. Это было другое дело, не связанное с "Роттердам+". Она связано с одним из банков.

Что известно о формуле "Роттердам+"?

Это методика формирования цены на топливную составляющую (уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.



Формула "Роттердам+" начала действовать в мае 2016 года, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Тогда Украина потеряла контроль над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Донбассе. Для обеспечения энергонезависимости украинская власть приняла решение закупать уголь на международной бирже в Нидерландах. А туда он попадает из Южно-Африканской Республики и Южной Америки.



Формулу называют скандальной и коррупционной, ведь ежемесячно она собирает избыточный миллиард гривен. Таким образом реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

А о "Роттердам +" вы что-то знаете? Возможно доказать причастность Порошенко к схеме, на которой заработал Ахметов и якобы фонд, которым руководит Порошенко и его люди?

Опять же, эти вопросы надо ставить детективам антикоррупционного бюро и прокурорам специализированной прокуратуры. Я не настолько глубоко (осведомлен – 24 канал) в этом деле, и не был процессуальным руководителем, поэтому не могу знать.

Объективно ваш прогноз – мы увидим пятого президента Порошенко на скамье подсудимых, или нет?

А почему мы должны прогнозировать, будет ли на скамье подсудимых бывший президент? Кроме него есть еще много людей, которые приложились к тому, чтобы экономика нашей страны была слабой и разрушенной. Многие люди наживались на экономике. Очевидно, пятый президент тоже мог быть к этому причастен.

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К примеру, тот же скандал с Свинарчуком показывает, что есть основания так считать. Кроме него, мы не должны забывать, что есть так называемая команда "дорогих друзей", которые окружали и так же наживались на этом.

Как-то незаметно прошла новость о том, что Национальное антикоррупционное бюро привлекло к ответственности нескольких лиц, связанных с хищением в угольной сфере. Собственно, там тоже можно дойти до исполнителей достаточно высокого уровня. В том числе и тех, кого называли командой ближайших соратников предыдущего президента.

Отвечу на ваш вопрос. Я не то, что кровожадная и хочу мести Порошенко. Однако если бы люди увидели, что даже самый влиятельный человек в стране может ответить за преступления, которые совершил – это было бы действительно удовлетворение того запроса на справедливость. Поэтому об этом все спрашивают.

Я абсолютно с вами согласен. Сейчас у нынешнего руководства Офиса генпрокурора, специализированной антикоррупционной прокуратуры есть все возможности для того, чтобы удовлетворить лозунг "Посади своих 3 ближайших друзей". Мы помним о последнем коррупционном скандале в окружении главы государства (пленки Ермака – 24 канал). Можно очень быстро удовлетворить запрос общества на справедливость.

Об отставке Руслана Рябошапки и о том, почему дело "Приватбанка" могут слить в СБУ – читайте вскоре в третьей части интервью с экс-генпрокурором.