Венедиктова остается в команде, ее ждет новое назначение – Кравчук

19 июля 2022 , 16:10
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Ирину Венедиктову официально уволили с должности главы Офиса Генпрокурора. Соответствующее представление внес Зеленский, а депутаты проголосовали за это. Однако Венедиктова не заканчивает карьеру, ее ждет новое назначение.

О новом назначении Венедиктовой 24 каналу рассказала народный депутат Евгения Кравчук. Она заверила, что результаты работы в Офисе генпрокурора есть.

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Депутат считает, что даже дело Медведчука, то, что он сейчас находится на скамье подсудимых, это также заслуга Офиса генпрокурора.

Кравчук также добавила, что в правоохранительных органах была проведена переаттестация прокуроров, что является важной реформой для евроинтеграции. "Не буду додумывать, почему президент решил отстранить Венедиктову, определенные вещи мы узнаем чуть позже", – сказала она.

Венедиктову ждет другое назначение

Однако, по словам Кравчук, Венедиктову ждет новое назначение.

Я думаю, что в ближайшее время мы услышим о ее назначении на другую должность. Она остается в команде,
– заявила депутат.

Отметим, что депутат Давид Арахамия во время телемарафона сказал, что Венедиктовой дадут должность на дипломатическом фронте.

"Она добровольно ушла с должности, и мы ждем через несколько дней ее новое назначение на дипломатическом фронте", – сказал он.

Евгения Кравчук считает, что Венедиктова могла бы усилить Украину в международном плане, в частности, по правовой помощи в судах или для трибунала.

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Автор: Марія Бондар