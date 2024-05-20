В Венгрии на Дунае столкнулись круизный лайнер и лодка: 2 погибших, 5 пропавших без вести
Источник:Voice of America
В Венгрии на реке Дунай произошла смертельная авария с лодкой. В результате нее два человека погибли и пятеро считаются пропавшими без вести.
Как отмечают в Будапеште, 18 мая произошло столкновение малой моторной лодки с восемью взрослыми на борту. На берегу реки возле городка Вероце, что к северу от столицы Венгрии, нашли мужчину с травмой головы.
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Поиски продолжаются
Полиция начала поисковую операцию и обнаружила поврежденную лодку, которая была отбуксирована к берегу. Пять человек – трех мужчин и двух женщин – ищут по состоянию на утро 20 мая.
Представитель Главного управления по чрезвычайным ситуациям сообщил агентству MTI, что в поисках пропавших участвуют почти 90 человек из нескольких региональных агентств. К операции задействовали двенадцать лодок и три дрона, а также два спасательных дайвера.
Правоохранители установили, что в районе аварии находился речной круизный лайнер. Именно недалеко от города Комаром корабль остановили с поврежденным корпусом. По данным СМИ, круизный корабль Heidelberg – это швейцарское судно длиной 357 футов, которое может вместить около 110 человек. На борту этого корабля никто не пострадал.
Полиция сообщила 19 мая, что начала уголовное производство по подозрению в создании опасности для водного транспорта и причинении смерти нескольких человек.
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Не первая трагедия
- Эта смертельная авария произошла через пять лет после трагедии в Будапеште, когда в результате столкновения речного круизного лайнера с меньшим туристическим судном погибло по меньшей мере 27 человек.
- Капитана Viking Sigyn, гражданина Украины, в прошлом году признали виновным в халатности, которая привела к массовой катастрофе. Мужчину приговорили к пяти годам и шести месяцам заключения. Он обжаловал это решение.