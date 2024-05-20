В Венгрии на Дунае столкнулись круизный лайнер и лодка: 2 погибших, 5 пропавших без вести

В Венгрии на реке Дунай произошла смертельная авария с лодкой. В результате нее два человека погибли и пятеро считаются пропавшими без вести.

Как отмечают в Будапеште, 18 мая произошло столкновение малой моторной лодки с восемью взрослыми на борту. На берегу реки возле городка Вероце, что к северу от столицы Венгрии, нашли мужчину с травмой головы.

Смотрите также "Мирный план" Си – Путина: почему снова заговорили о "корейском сценарии" в отношении Украины

Поиски продолжаются

Полиция начала поисковую операцию и обнаружила поврежденную лодку, которая была отбуксирована к берегу. Пять человек – трех мужчин и двух женщин – ищут по состоянию на утро 20 мая.

Представитель Главного управления по чрезвычайным ситуациям сообщил агентству MTI, что в поисках пропавших участвуют почти 90 человек из нескольких региональных агентств. К операции задействовали двенадцать лодок и три дрона, а также два спасательных дайвера.

Правоохранители установили, что в районе аварии находился речной круизный лайнер. Именно недалеко от города Комаром корабль остановили с поврежденным корпусом. По данным СМИ, круизный корабль Heidelberg – это швейцарское судно длиной 357 футов, которое может вместить около 110 человек. На борту этого корабля никто не пострадал.

Дунай в районе Вероце имеет ширину около 460 метров и находится в центре зоны, где река делает почти 90-градусный поворот на юг. Это популярное место для отдыха и водных прогулок, которым часто курсируют круизные корабли между Будапештом и Веной.

Полиция сообщила 19 мая, что начала уголовное производство по подозрению в создании опасности для водного транспорта и причинении смерти нескольких человек.

Смотрите также Связи с мафией и скандальные заявления о войне: кто такой Роберт Фицо и что говорил об Украине

Не первая трагедия