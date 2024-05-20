Як зазначають у Будапешті, 18 травня відбулося зіткнення малого моторного човна з вісьмома дорослими на борту. На березі річки біля містечка Вероце, що на північ від столиці Угорщини, знайшли чоловіка з травмою голови.

Дивіться також "Мирний план" Сі – Путіна: чому знову заговорили про "корейський сценарій" щодо України

Пошуки тривають

Поліція розпочала пошукову операцію та виявила пошкоджений човен, який було відбуксировано до берега. П'ятьох осіб – трьох чоловіків та двох жінок – шукають станом на ранок 20 травня.

Речник Головного управління з надзвичайних ситуацій повідомив агентству MTI, що у пошуках зниклих беруть участь майже 90 осіб з кількох регіональних агентств. До операції задіяли дванадцять човнів та три дрони, а також два рятувальних дайвери.

Правоохоронці встановили, що в районі аварії перебував річковий круїзний лайнер. Саме неподалік міста Комаром корабель зупинили з пошкодженим корпусом. За даними ЗМІ, круїзний корабель Heidelberg – це швейцарське судно довжиною 357 футів, яке може вмістити близько 110 осіб. На борту цього корабля ніхто не постраждав.

Зверніть увагу! Дунай в районі Вероце має ширину близько 460 метрів і перебуває в центрі зони, де річка робить майже 90-градусний поворот на південь. Це популярне місце для відпочинку та водних прогулянок, яким часто курсують круїзні кораблі між Будапештом та Віднем.

Поліція повідомила 19 травня, що розпочала кримінальне провадження за підозрою у створенні небезпеки для водного транспорту та спричиненні смерті кількох осіб.

Дивіться також Зв'язки з мафією та скандальні заяви про війну: хто такий Роберт Фіцо і що говорив про Україну

Не перша трагедія