Як зазначають у Будапешті, 18 травня відбулося зіткнення малого моторного човна з вісьмома дорослими на борту. На березі річки біля містечка Вероце, що на північ від столиці Угорщини, знайшли чоловіка з травмою голови.
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Пошуки тривають
Поліція розпочала пошукову операцію та виявила пошкоджений човен, який було відбуксировано до берега. П'ятьох осіб – трьох чоловіків та двох жінок – шукають станом на ранок 20 травня.
Речник Головного управління з надзвичайних ситуацій повідомив агентству MTI, що у пошуках зниклих беруть участь майже 90 осіб з кількох регіональних агентств. До операції задіяли дванадцять човнів та три дрони, а також два рятувальних дайвери.
Правоохоронці встановили, що в районі аварії перебував річковий круїзний лайнер. Саме неподалік міста Комаром корабель зупинили з пошкодженим корпусом. За даними ЗМІ, круїзний корабель Heidelberg – це швейцарське судно довжиною 357 футів, яке може вмістити близько 110 осіб. На борту цього корабля ніхто не постраждав.
Поліція повідомила 19 травня, що розпочала кримінальне провадження за підозрою у створенні небезпеки для водного транспорту та спричиненні смерті кількох осіб.
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Не перша трагедія
- Ця смертельна аварія сталася через п'ять років після трагедії в Будапешті, коли внаслідок зіткнення річкового круїзного лайнера з меншим туристичним судном загинуло щонайменше 27 осіб.
- Капітана Viking Sigyn, громадянина України, минулого року визнали винним у недбалості, що призвела до масової катастрофи. Чоловіка засудили до п'яти років і шести місяців ув'язнення. Він оскаржував це рішення.