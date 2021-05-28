Венгрии разрешили назначить генконсулов на Закарпатье

28 мая 2021 , 19:08
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Источник:

"Европейская правда"

Украина разрешила официальному Будапешту провести ротацию своих генконсулов на Закарпатье. Дипломатическая процедура по ротации затянулась на пол года.

Об этом СМИ рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. Он ознакомился с документами Министерства иностранных дел Украины в подтверждение соответствующего решения.

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Согласно информации Тужанского, вскоре свою работу в Украине начнут 2 новых венгерских дипломата:

  • генконсул в Ужгороде Йожеф Бочкои;
  • консул в Берегово Эндре Солипски.

Тужанский пояснил, что согласие Украины относительно выполнения консульских функций Солипски и Бочкои ему подтвердили дипломатические источники.

Обратите внимание! Дипломатические отношения Украины и Венгрии достаточно сложные, что обусловлено ситуацией на территории Закарпатья, где проживает немало венгров. В то же время официальный Будапешт отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Когда венгерские дипломаты получат разрешения

Кроме того, директор Института центральноевропейской стратегии отметил, что экзекватуры Украины – венгерские дипломаты получат после своего прибытия в Украину.

3 июня в Мукачево должно состояться торжественное открытие Венгерского дома имени Михая Мункачи. На нем будут присутствовать новые консулы и руководитель администрации премьер-министра Виктора Орбана Гуйяш.

Автор: Жанна Клименко