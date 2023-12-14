Решение проблемы Украины и Венгрии: Метсола рассказала о положительных сигналах

Венгрия угрожала тем, что будет блокировать все вопросы, которые хоть как-то будут связаны с Украиной. В то же время, в Европейском совете верят, что венгерскую сторону удастся убедить пересмотреть свою позицию и сделать шаг на встречу нашему государству.

В частности, это касается и процесса открытия переговоров для Украины по вступлению в Европейский Союз. Об этом во время пресс-конференции рассказала глава Европейского парламента Роберта Метсола, передает 24 Канал.

Интересно Есть положительные сдвиги: о чем говорят в кулуарах брюссельского саммита

Метсола высказалась о решении проблемы с Венгрией

Глава Европейского парламента отметила, что хочет надеяться, что единство Европейского совета по вопросам, связанным с началом переговорного процесса Украины и ЕС, будет сохраняться и дальше. Метсола подчеркнула, что пока это единство было всегда.

По нашему убеждению Украина заслужила (вступить в ЕС – 24 Канал), состоялось много дискуссий и разговоров по этому вопросу. И если посмотреть на тот прогресс, который произошел по отношению к венгерскому меньшинству в Украине – это важный вопрос для Венгрии, мы видим этот прогресс,

– сказала она.

В то же время глава Европейского парламента подчеркнула, что также нужно рассматривать и другие вопросы и предостережения, которые до сих пор стоят на повестке дня для того, чтобы мы четко понимали, что решение будет принято положительное.

"Надеюсь, что после обеда мы узнаем это решение (об открытии переговоров между Украиной и ЕС о вступлении – 24 Канал), президент Зеленский сегодня обратится в Европейский Совет и я надеюсь, что он сможет их (европейских лидеров – 24 Канал) убедить", – подчеркнула Метсола.

Она также выразила надежду, что другие европейские премьер-министры смогут убедить Венгрию, что должен быть компромисс и что это, в конечном счете, переговоры, в них нужно входить и это должно быть сигналом для Украины.

Есть дебаты по финансовым и политическим вопросам, премьер-министры четко определили, что чрезвычайно важно для Украины продолжать получать финансовую поддержку для того, чтобы продолжать защищать себя и бороться за общие ценности.

– подчеркнула глава Европейского парламента.

В то же время она подчеркнула, что это все влечет ответственность и означает, что ЕС должен быть способен принять следующий политический шаг. В заключение она сказала, что реалистично смотрит на возможные решения и не имеет пессимистических видений.

Европейский совет дал "зеленый свет" для Украины по переговорам