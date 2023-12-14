Зокрема, це стосується і процесу відкриття переговорів для України стосовно вступу до Європейського Союзу. Про це під час пресконференції розповіла голова Європейського парламенту Роберта Мецола, передає 24 Канал.

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Мецола висловилася про розв'язання проблеми з Угорщиною

Глава Європейського парламенту зазначила, що хоче сподіватися, що єдність Європейської ради щодо питань пов'язаних з початком переговорного процесу України та ЄС зберігатиметься й надалі. Мецола наголосила, що поки що ця єдність була завжди.

На наше переконання, Україна заслужила (вступити до ЄС – 24 Канал), відбулося багато дискусій і розмов стосовно цього питання. І якщо подивитися на той прогрес, який відбувся стосовно угорської меншості в Україні – це важливе питання для Угорщини, ми бачимо цей прогрес,

– сказала вона.

Водночас очільниця Європейського парламенту наголосила, що також потрібно розглядати й інші питання і перестороги, які ще досі стоять на порядку денному для того, щоб ми чітко розуміли, що рішення буде ухвалене позитивне.

"Сподіваюся, що по обіді ми дізнаємося це рішення (щодо відкриття переговорів між Україною та ЄС про вступ – 24 Канал), президент Зеленський сьогодні звернеться до Європейської Ради і я сподіваюся, що він зможе їх (європейських лідерів – 24 Канал) переконати", – наголосила Мецола.

Вона також висловила сподівання, що інші європейські премʼєр-міністри зможуть переконати Угорщину, що має бути компроміс і що це зрештою переговори, в них потрібно входити й це має бути сигналом для України.

Є дебати щодо фінансових і політичних питань, прем'єр-міністри чітко визначили, що надзвичайно важливо для України продовжувати отримувати фінансову підтримку для того, щоб продовжувати захищати себе і боротися за спільні цінності,

– наголосила очільниця Європейського парламенту.

Водночас вона підкреслила, що це все тягне за собою відповідальність і означає, що ЄС має бути здатним ухвалити наступний політичний крок. Наостанок вона сказала, що реалістично дивиться на можливі рішення і не має песимістичних бачень.

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