Венгрия торгует проблемами: с чем связаны ее скандальные заявления по поводу Украины
После визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Пекин, Венгрия заявила о блокировании европейской помощи Украине и неподдержке новых санкций против России. Это своеобразная геополитика страны.
Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян. Он подробно объяснил действия Венгрии.
Смотрите также "Виновником является Украина", – Венгрия сделала наглое заявление о войне с Россией
Создает и продает проблемы
Геополитика Венгрии состоит в том, чтобы "быть частью решения в тех проблемах, где она сама является их частью", отметил Саакян. Он объяснил, что этот шаг был запланирован заранее. И таким образом, страна демонстрирует свою поддержку Китаю и возможность одновременно играть на нескольких досках.
"Венгрия всегда торгует проблемами: она создает их и продает. И также она торгует шантажом, злоупотребляет своим правом вето и монопольным правом принятия решений или присоединения к ним. Поэтому для Венгрии фактор Турции является картой на столе. Фактор Китая – это тоже карта, Россия тоже. Венгрия пытается продавать и капитализировать собственную токсичность", – отметил политолог.
Олег Саакян о политике Венгрии: смотреть видео
Он добавил, что если Венгрия не может стать частью решения, то она может демонстрировать как станет частью проблемы и с ней нужно договариваться, чтобы эту проблему не делала.
Заявления Венгрии: последние новости
- Венгрия заблокировала 500 миллионов евро для Украины из Европейского фонда мира. Это должен быть восьмой транш помощи, который запланирован на 22 мая.
- Вместе с тем, страна назвала условие для разблокирования нового транша. Украина должна снять санкции с ОТР Bank. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Также он отметил, что Венгрия будет максимально препятствовать санкциям против России.
- Венгерские власти обвинили Владимира Зеленского в попытке подорвать ее суверенитет и независимость. Это абсурдное заявление сделал снова Петер Сийярто. Он прокомментировал так называемую "угрозу" подрыва газопровода "Дружба", которую якобы озвучил президент Владимир Зеленский.