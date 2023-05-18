Венгрия торгует проблемами: с чем связаны ее скандальные заявления по поводу Украины

После визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Пекин, Венгрия заявила о блокировании европейской помощи Украине и неподдержке новых санкций против России. Это своеобразная геополитика страны.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян. Он подробно объяснил действия Венгрии.

Смотрите также "Виновником является Украина", – Венгрия сделала наглое заявление о войне с Россией

Создает и продает проблемы

Геополитика Венгрии состоит в том, чтобы "быть частью решения в тех проблемах, где она сама является их частью", отметил Саакян. Он объяснил, что этот шаг был запланирован заранее. И таким образом, страна демонстрирует свою поддержку Китаю и возможность одновременно играть на нескольких досках.

"Венгрия всегда торгует проблемами: она создает их и продает. И также она торгует шантажом, злоупотребляет своим правом вето и монопольным правом принятия решений или присоединения к ним. Поэтому для Венгрии фактор Турции является картой на столе. Фактор Китая – это тоже карта, Россия тоже. Венгрия пытается продавать и капитализировать собственную токсичность", – отметил политолог.

Олег Саакян о политике Венгрии: смотреть видео

Он добавил, что если Венгрия не может стать частью решения, то она может демонстрировать как станет частью проблемы и с ней нужно договариваться, чтобы эту проблему не делала.

Заявления Венгрии: последние новости