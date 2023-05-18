Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. Він детально пояснив дії Угорщини.

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Створює і продає проблеми

Геополітика Угорщини полягає в тому, щоб "бути частиною рішення в тих проблемах, де вона сама є їх частиною", відзначив Саакян. Він пояснив, що цей крок був запланований заздалегідь. І таким чином країна демонструє свою підтримку Китаю та можливість одночасно грати на декількох дошках.

"Угорщина завжди торгує проблемами: вона створює їх і продає. І також вона торгує шантажем, зловживає своїм правом вето і монопольним правом прийняття рішень або долучення до них. Тому для Угорщини фактор Туреччини є картою на столі. Фактор Китаю – це теж є карта, Росія так само. Угорщина намагається продавати і капіталізувати власну токсичність", – відзначив політолог.

Олег Саакян про політику Угорщини: дивитись відео

Він додав, якщо Угорщина не може стати частиною рішення, то вона може демонструвати як стане частиною проблеми і з нею треба домовлятися, щоб цю проблему не робила.

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