Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. Він детально пояснив дії Угорщини.
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Створює і продає проблеми
Геополітика Угорщини полягає в тому, щоб "бути частиною рішення в тих проблемах, де вона сама є їх частиною", відзначив Саакян. Він пояснив, що цей крок був запланований заздалегідь. І таким чином країна демонструє свою підтримку Китаю та можливість одночасно грати на декількох дошках.
"Угорщина завжди торгує проблемами: вона створює їх і продає. І також вона торгує шантажем, зловживає своїм правом вето і монопольним правом прийняття рішень або долучення до них. Тому для Угорщини фактор Туреччини є картою на столі. Фактор Китаю – це теж є карта, Росія так само. Угорщина намагається продавати і капіталізувати власну токсичність", – відзначив політолог.
Олег Саакян про політику Угорщини: дивитись відео
Він додав, якщо Угорщина не може стати частиною рішення, то вона може демонструвати як стане частиною проблеми і з нею треба домовлятися, щоб цю проблему не робила.
Заяви Угорщини: останні новини
- Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро для України з Європейського фонду миру. Це мав бути восьмий транш допомоги, який запланований на 22 травня.
- Разом з тим країна назвала умову для розблокування нового траншу – Україна має зняти санкції з ОТР Bank. Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто. Також він наголосив на тому, що Угорщина максимально перешкоджатиме санкціям проти Росії.
- Угорська влада звинуватила Володимира Зеленського у спробі підірвати її суверенітет та незалежність. Цю абсурдну заяву зробив знову Петер Сійярто. Він прокоментував так звану "погрозу" підриву газопроводу "Дружба", яку начебто озвучив президент Володимир Зеленський.