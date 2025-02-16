Стефанишина ответила, действительно ли Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в ЕС

Венгрия заблокировала дальнейшее продвижение Украины на пути к вступлению в ЕС. Для этого Будапешт использовал принцип единогласия решений стран-членов в вопросе расширения.

Об этом в немецком Мюнхене рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.

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Что рассказала Стефанишина о ситуации со вступлением

Во время публичной дискуссии на "Украинском ланче", организованном в Мюнхене, украинский чиновник сообщила, что одно государство-член блокирует вступительный процесс Украины в ЕС. Впрочем, на тот момент подробностей она не раскрыла.

Лишь позже в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности она рассказала, что речь идет о Венгрии.

Коллеги из государств-членов сообщили нам о том, что представители стран ЕС не смогли утвердить официальное приглашение в адрес Украины до открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Как утверждают, Венгрия требует расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины,

– уточнила Стефанишина.

По ее словам, это произошло в момент, когда Украина и Евросоюз готовятся к началу практической фазы переговоров. Им должно предшествовать открытие кластера "Основополагающие вопросы" (Fundamentals).

Для этого государство-кандидат должно согласовать с Брюсселем две "дорожные карты" – по верховенству права (также права человека), и по реформе системы госуправления. В дальнейшем выполнение этих дорожных карт будет определять прогресс Украины в переговорах в целом.

Однако Венгрия потребовала, чтобы к Украине выдвигалось больше требований, чем предусматривает стандартная процедура. В частности, Будапешт требует, чтобы в запрос ЕС к Украине было включено требование по подготовке плана защиты национальных меньшинств.

Сейчас из-за этого разногласия движение к началу переговоров полностью заблокировано, ведь без открытия Fundamentals невозможны никакие дальнейшие решения. Сейчас доподлинно неизвестно, насколько серьезную задержку это может повлечь.

"Мы надеемся, что процесс будет разблокирован в ближайшее время, а пока ждем детали и готовы объяснить, какие шаги Киев уже принимает в сотрудничестве с венгерским меньшинством", – резюмировала она.

Напомним, еще накануне польское RMF24 сообщило, что Будапешт заблокировал открытие первого кластера переговоров между Украиной и ЕС, касающегося верховенства права. Венгерская делегация требовала дополнительный план защиты национальных меньшинств от Киева.