Про це у німецькому Мюнхені розповіла віцепрем’єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

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Що розповіла Стефанішина про ситуацію зі вступом

Під час публічної дискусії на "Українському ланчі", організованому у Мюнхені, українська посадовиця повідомила, що одна держава-член блокує вступний процес України до ЄС. Втім, на той момент подробиць вона не розкрила.

Лише пізніше у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції вона розповіла, що йдеться про Угорщину.

Колеги з держав-членів повідомили нам про те, що представники країн ЄС не змогли затвердити офіційне запрошення на адресу України до відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС. Як стверджують, Угорщина вимагає розширити перелік умов, висунутих на адресу України,

– уточнила Стефанішина.

За її словами, це сталося у момент, коли Україна та Євросоюз готуються до початку практичної фази переговорів. Їм має передувати відкриття кластера "Засадничі питання" (Fundamentals).

Для цього держава-кандидат має узгодити з Брюсселем дві "дорожні карти" – щодо верховенства права (також права людини), та щодо реформи системи держуправління. Надалі виконання цих дорожніх карт визначатиме прогрес України у переговорах загалом.

Однак Угорщина зажадала, щоб до України висувалося більше вимог, аніж передбачає стандартна процедура. Зокрема, Будапешт вимагає, аби у запит ЄС до України було включено вимогу щодо підготовки плану захисту національних меншин.

Зараз через цю розбіжність рух до початку переговорів повністю заблоковано, адже без відкриття Fundamentals неможливі жодні подальші рішення. Зараз достеменно невідомо, наскільки серйозну затримку це може спричинити.

"Ми сподіваємося, що процес буде розблокований найближчим часом, а наразі чекаємо на деталі та готові пояснити, яких кроків Київ вже вживає у співпраці з угорською меншиною", – резюмувала вона.

Нагадаємо, ще напередодні польське RMF24 повідомило, що Будапешт заблокував відкриття першого кластера переговорів між Україною та ЄС, що стосується верховенства права. Угорська делегація вимагала додатковий план захисту національних меншин від Києва.