500 миллионов "висят в воздухе": Кулеба рассказал, как Украина пытается разблокировать транш ЕС
Украина работает над разблокированием 500 миллионов евро военной помощи, которые до сих пор блокирует Венгрия. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что работа ведется постоянно.
На полях заседания НАТО в Брюсселе Кулеба также встретился со своим венгерским визави. Об этом он сообщил по результатам своего визита, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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500 миллионов "висят в воздухе"
Глава МИД Украины отметил, что сейчас "в воздухе висит" вопрос о разблокировании Венгрией восьмого транша в рамках Европейского фонда мира. Отметим, Будапешт до сих пор блокирует платеж суммой в 500 миллионов евро.
Мы сделали шаги, необходимые для того, чтобы это блокирование было снято. Есть ответ Украины на те 11 пунктов Венгрии, которые она передала в Ужгороде. Мы готовы двигаться и эксперты продолжают работать над тем, чтобы решить эти 11 пунктов,
– сказал Кулеба.
Глава МИД Украины отметил, что работа постоянно ведется. Также он отметил, что имел нормальный разговор с Петером Сийярто во время двусторонних переговоров вчера.
Позиция Венгрии относительно войны в Украине
- После так называемых "выборов президента" в России премьер Виктор Орбан одним из первых поздравил Путина с победой. Говоря о войне в Украине, Орбан отметил, что Венгрия – на стороне мира. "Мы убеждены, что продолжение диалога является фундаментальным условием для скорейшего установления мира", – заявил премьер.
- Будапешт также не поддерживает использование доходов, которые генерируют замороженные активы России, на военную помощь для Украины. Однако Венгрия не против, если эти средства пойдут на другие не военные нужды нашего государства. В частности об этом заявил политический советник венгерского премьера Балаш Орбан.
- Также Венгрия не верит, что Украина может стать членом ЕС до того, как закончится война с Россией. Советник премьера Венгрии Балаш Орбан. Он считает, что наша страна не готова к переговорам о вступлении в ЕС и должна еще его "заслужить".