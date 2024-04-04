500 миллионов "висят в воздухе": Кулеба рассказал, как Украина пытается разблокировать транш ЕС

Украина работает над разблокированием 500 миллионов евро военной помощи, которые до сих пор блокирует Венгрия. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что работа ведется постоянно.

На полях заседания НАТО в Брюсселе Кулеба также встретился со своим венгерским визави. Об этом он сообщил по результатам своего визита, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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500 миллионов "висят в воздухе"

Глава МИД Украины отметил, что сейчас "в воздухе висит" вопрос о разблокировании Венгрией восьмого транша в рамках Европейского фонда мира. Отметим, Будапешт до сих пор блокирует платеж суммой в 500 миллионов евро.

Мы сделали шаги, необходимые для того, чтобы это блокирование было снято. Есть ответ Украины на те 11 пунктов Венгрии, которые она передала в Ужгороде. Мы готовы двигаться и эксперты продолжают работать над тем, чтобы решить эти 11 пунктов,

– сказал Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что работа постоянно ведется. Также он отметил, что имел нормальный разговор с Петером Сийярто во время двусторонних переговоров вчера.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине