На полях засідання НАТО у Брюсселі Кулеба також мав зустріч зі своїм угорським візаві. Про це він повідомив за результатами свого візиту, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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500 мільйонів "висять у повітрі"

Очільник МЗС України зазначив, що наразі "у повітрі висить" питання щодо розблокування Угорщиною восьмого траншу в межах Європейського фонду миру. Зазначимо, Будапешт досі блокує платіж сумою в 500 мільйонів євро.

Ми зробили кроки, необхідні для того, щоб це блокування було зняте. Є відповідь України на ті 11 пунктів Угорщини, які вона передала в Ужгороді. Ми готові рухатися й експерти продовжують працювати над тим, щоб вирішити ці 11 пунктів,

– сказав Кулеба.

Очільник МЗС України наголосив, що роботу постійно ведуть. Також він зазначив, що мав нормальну розмову з Петером Сійярто під час двосторонніх перемовин вчора.

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