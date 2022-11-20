После уступок ЕС Венгрия согласится на условия, – политтехнолог о шантаже Орбана

Венгерские политики прибегают к шантажу Европейского Союза, когда говорится, в частности, о поддержке Украины. Так Будапешт пытается добиться определенных уступок со стороны европейских стран.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, власти Венгрии понимают, что не могут остаться без Европейского Союза, в частности, потерять поддержку его фондов.

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Шейтельман считает, что преодолеть шантаж премьер-министра Виктора Орбана можно, взяв Венгрию измором, как это делают уже 9 месяцев российско-украинской войны. Совершенно очевидно, что в этой стране у власти находятся агенты Кремля.

Находящаяся у власти партия финансируется Кремлем так или иначе. Не знаю, каким способом, однако, финансируется и постоянно играет на руку Кремлю,

– политтехнолог.

Однако, заметил он, в Венгрии понимают, что они также не могут остаться без Европейского Союза, в частности потерять поддержку его фондов. К тому же в Будапеште отдают себе отчет, что подавляющее большинство населения страны поддерживает, например, членство Венгрии в Евросоюзе. Если же Орбан, например, сейчас заявит о выходе из ЕС, сразу потеряет поддержку.

Потому он должен все это делать очень аккуратно. В конце концов путем определенной уступки Венгрии обычно удается венгров также включить в общую, так сказать, санкционную корзину,

– заявил Шейтельман.

Он напомнил, что подобное уже было с вопросом нефти, которую венграм разрешили получать через трубопровод для их нефтеперерабатывающего завода. Так же получилось с санкциями, когда единственное, чего все-таки добился Будапешт, – это исключение из санкций патриарха Русской православной церкви Кирилла. Потому что Венгрии, очевидно, очень дорог именно московский патриарх.

Поэтому, резюмировал политтехнолог, после каких-то минимальных уступок, на которые придется пойти Евросоюзу в отношении Венгрии, поскольку она имеет право вето, в Будапеште в конце концов, как это всегда было, согласятся пойти на определенные условия.

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