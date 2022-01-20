Венгрия готова поддержать присоединение Украины к НАТО, но есть условие

Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО, если Киев проведет ряд серьезных изменений. В частности, речь идет о правах нацменьшинств на образование на родном языке.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петр Сийярто в интервью российским пропагандистам.

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Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств,

– сказал он.

На этом дипломат не остановился и сделал странное заявление о том, что "права этнических венгров на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются".

"Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но никогда не примем такой подход к национальным меньшинствам", – добавил он.

Вступление Украины в НАТО: что известно

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ожидает расширения сотрудничества.

Глава Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Североатлантическом Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

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