Венгрия затягивает процесс расширения НАТО: как ЕС может повлиять на ее поведение

В Венгрии отложили голосование за вступление Швеции и Финляндии в НАТО, по меньшей мере, до 20 марта. Это затягивание процесса играет на руку врага, но в конце концов положительное решение они должны принять.

Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, таким образом Венгрия может подыгрывать Турции или Россия руками Будапешта затягивает процесс расширения НАТО.

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Зачем Венгрия задерживает процесс расширения НАТО

Как отметил Солонтай, Венгрия продолжает снова напоминать о "собственной важности" и медленно "надувает щеки", чтобы получить дополнительные преференции. Они часто таким занимаются, но в конце концов делают правильные решения.

До этого в Будапеште были дебаты по этому вопросу. Достаточно нормально там относятся к расширению НАТО. Венгрия просто медленно "надувает щеки" и демонстрирует свою "важность". Думаю, что Венгрия примет окончательное решение,

– отметил Солонтай.

Он напомнил, что таким же образом Венгрия действует при принятии пакетов санкций против России. Но потом там соглашаются с инициативами.

Такое поведение Венгрии с течением времени может иметь определенные последствия. В долгосрочной перспективе все может завершиться реформами в ЕС насчет механизмов принятия решений. В краткосрочной – Венгрии могут урезать выделение средств из общеевропейских бюджетов ЕС.

Почему Венгрия затягивает процесс расширения НАТО: смотрите видео

Солонтай подчеркнул, что Орбан уже "пережил" на должности многих европейских лидеров и хорошо изучил разные бюрократические механизмы, благодаря которым затягивает принятие решений. Впрочем, такое поведение может иметь жесткие последствия для самого Орбана.

Экономические дела в Венгрии достаточно сложны. Она продолжает получать большую финансовую поддержку от ЕС и пока не видно, чтобы там экономика "выздоравливала". Это напрягает многих европейских лидеров. По этому больному месту Венгрии рано или поздно лидеры ЕС могут нажать,

– заметил Солонтай.

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