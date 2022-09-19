Орбан фактически признал, что ЕС для него – дойная корова: чем это закончится
Премьер-министр Виктор Орбан фактически признал, что Венгрия является членом Европейского Союза исключительно ради денег. Ни о каких европейских ценностях здесь не говорится.
Для Венгрии настало время определиться, хочет ли она в дальнейшем быть членом Евросоюза. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Валерий Дымов.
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Венгрия использует ЕС
Эксперт хотел охарактеризовать Виктора Орабана в ЕС как троянского коня. Но поскольку с этим сравнением его опередила ведущая Дарья Кудимова, Дымов отметил, что Орбан – "паршивая овца".
Это просто пословица, здесь не говорится о каких-то оскорблениях. Как говорят в Украине, ласковое теля двух маток сосет, а Орбан уже переходит к одному дяде – путину,
– заявил Валерий Дымов.
Он подразумевает пословицу, в которой "Паршивая овца портит всю отару". Специалист вспомнил секретное совещание венгерского премьера с его однопартийцами, где он заявлял, что к 2027 году Венгрия станет донором ЕС.
"То есть "не очень нам и нужны уже наши деньги". Но пока им еще нужны эти 7 миллиардов, он говорит, что будут выполнять определенные обязательства. На этом совещании Орбан фактически признал, что они используют Европейский Союз как дойную корову" , – заявляет политолог.
По его словам, Орбан фактически планирует бросить Европу сразу после того, как за счет ее помощи, а также коррупционных денег из россии укрепится венгерская экономика.
Услышала ли это Европа? Надеюсь, что услышала. И мы слышали слова официальных лиц председательствующей в ЕС Чехии, которые говорят, что Венгрии нужно определяться – будет ли она с Европой или нет,
– рассказывает специалист.
Он сам высказал мнение, что Венгрия таки решит отойти от края этой бездны, а не прыгать в нее.
Валерий Дымов о Венгрии и ЕС: смотрите видео
"Приключения" Венгрии в ЕС:
- Европейский Союз имеет целый ряд вопросов к режиму венгерского премьера Виктора Орбана. В частности, по его вероятным коррупционным схемам.
- Политик сам "пожегся" на них, когда пытался навязать ЕС мнение о необходимости отменить санкции против отдельных россиян. Его интерес в этом вопросе может быть только один.
- Впоследствии Европейский парламент официально признал, что во главе Венгрии стоит гибридный режим, который играет на руку россии и подрывает европейские ценности.
- Европейская комиссия решила заморозить выплаты Венгрии более чем на 7 миллиардов евро. Все из-за проблем с верховенством права в стране.
- Между тем, министр правительства Чехии, которая председательствует в ЕС, по европейским вопросам Микулаш Бек высказал мнение, что последние заявления Венгрии свидетельствуют о ее намерениях выйти из Европейского Союза.