Европарламент официально призвал лишить Венгрию права голоса: что предусматривает статья 7
Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к Совету ЕС активизировать 7 статью против Венгрии. Также еврочиновники приняли намерение начать внутреннее расследование решения Еврокомиссии о выделении 10 миллиардов евро в пользу Будапешта.
Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Евродепутаты призвали Еврокомиссию не вестись на шантаж со стороны венгерского лидера и осуждают разблокировку 10 миллиардов евро для Будапешта накануне заседания Евросовета.
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Детали голосования
Резолюцию поддержали 345 евродепутатов, 104 – проголосовали против, еще 29 – воздержались. Европарламентарии выразили обеспокоенность по поводу верховенства права в Венгрии, в частности из-за закона о “национальном суверенитете”, который ассоциируется с российским законом об иноагентах.
Кроме того, в резолюции Европарламент призывает Совет ЕС активизировать седьмую статью, которая может привести к потере голоса Будапешта в Евросоюзе. Европарламентарии осудили позицию Орбана на саммите ЕС в декабре, где он заблокировал выделение 50 миллиардов евро финансовой помощи для Украины.
На фоне происходящего евродепутаты сомневаются, что правительство Венгрии сможет эффективно выполнять свои обязанности во время председательства в Совете ЕС с июля по декабрь 2024 года. Они призывают Совет ЕС найти решение и перейти к реформам процесса принятия решений, чтобы избавиться от шантажа со стороны Орбана.
Орбан и Украина
- Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал план о помощи Украине. Речь идет о четырехлетней программе макрофинансовой поддержки на сумму в 50 миллиардов евро. Он цинично заявил, что это "нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС".
- Премьер-министр Венгрии пригрозил остановить этот процесс "с грустью", если Брюссель с ним не согласится. В ответ на это в Европарламенте отметили, что это нарушает все демократические принципы, а европейские лидеры позволяют этому произойти.
- Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию венгерского лидера Виктор Орбан. Он сначала поддержал выделение 50 миллиардов, а впоследствии изменил мнение и стал утверждать, что Украине нужно помогать, "не разрушая бюджет ЕС".