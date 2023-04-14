Утечка данных Пентагона может свидетельствовать о том, что Венгрия позволила транспортировать оружие в Украину своей территорией. По крайней мере, это касается воздушного пространства Венгрии.

Опубликованные секретные документы Пентагона свидетельствуют, что Венгрия, возможно, может тайно помогать с доставкой оружия в Украину.

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Венгрия могла помочь с вертолетами

В одном из таких документов говорится, что Венгрия могла позволить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия, хотя ранее власти страны заявляли, что не будут этого делать.

Документ подробно описывает план, согласно которому украинские пилоты перелетят на подаренных вертолетах из Хорватии в Украину "через воздушное пространство Венгрии".

Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены по земле или рейсами в Польшу,

– говорится в статье.

Утечка данных США: что известно об оружии

Хотя официальные лица в Украине утверждают, что за утечкой данных скрывается российская ИПСО, слитые документы указывают на то, что Киев, вероятно, поддерживают те страны, которые якобы должны быть приближены к Кремлю.

В частности, утечка секретных документов в США указывает на то, что Сербия якобы согласилась поставлять летальное оружие Украине. В то же время в Сербии опровергли эту информацию и подчеркнули, что кто-то пытается дестабилизировать страну.

Информация о Венгрии и Сербии может быть ложной. В частности, в США, хоть и задержали первого подозреваемого, сообщили, что некоторые из документов однозначно являются поддельными.

Министр обороны Украины Алексей Резников тоже отметил, что "слито" очень много информации, не соответствующей действительности или уже устарелой.

Следует отметить, что в контексте Сербии еще до утечки данных Россия обвиняла Белград в помощи Украине. Кремль начал продвигать нарратив о сербском оружии в Украине на фоне беспокоящего Москву очевидного сближения Белграда с ЕС.

Кроме того, следует напомнить, что не все так хорошо в отношениях России и Венгрии, хотя венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто недавно побывал в Москве.

В частности, Россия причислила Венгрию к списку так называемых "недружественных" стран. В Москве возмущены, что Будапешт присоединился к антироссийским санкциям, введенным против кремлевского режима за войну против Украины.

Однако "слитые" данные указывают не только на якобы помощь для Украины. Якобы секретные документы свидетельствуют, что Китай одобрил поставки России определенного летального оружия, несмотря на предупреждение западных стран