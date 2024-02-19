Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций, – Сийярто

Глава МИД Венгрии заявил, что они не будут блокировать 13-й пакет санкций против России. Хотя сказал, что Будапешт думает об ограничениях для Кремля.

Соответствующее заявление Петер Сийярто сделал по результатам заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Хотя ранее высокопоставленный дипломат ЕС "не под запись" говорил, что Венгрия блокирует новый санкционный пакет против России.

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Что в Венгрии говорят о 13-м пакете санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт:

не будет блокировать 13-й пакет санкций;

считает, что ограничения против России имеют негативное влияние на европейскую экономику.

Венгерский министр раскритиковал решение ЕС ввести новые санкции против России. По его словам, "пакеты санкций гораздо больше вредят Европе, чем российской экономике". Однако Будапешт не будет блокировать это решение.

Относительно тринадцатого потенциального пакета санкций, хотел бы сказать, что во время его подготовки удалось устранить все элементы, которые бы повредили интересам Венгрии, поэтому вето с этой точки зрения не имеют смысла,

– заверил Сийярто.

Он добавил, что союзники уже начали говорить о подготовке 14-го пакета санкций. Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт будет блокировать все предложения, которые "серьезно вредят национальным интересам Венгрии".

Бербок сказала, что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против Кремля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время общения с журналистами рассказала, что в 13-й пакет санкций против России намерены включить ограничения против производства дронов.

Чиновница объяснила, что ЕС находится "на последних метрах" в процессе одобрения 13-го пакета санкций, в частности в отношении беспилотников.

Глава МИД Германии добавила, что через два года войны "Украина не только продолжает отстаивать свободу и демократию, но и более чем когда-либо продвинулась на пути к вступлению в ЕС".

В ЕС 13-й пакет санкций хотят ввести ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. СМИ писали, что в основном они будут касаться фирм и лиц,. Речь идет об электронике, которую российские оборонные компании используют для создания вооружений. Ограничения хотят применить против, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.