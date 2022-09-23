Мы не хотим, чтобы венгры платили за войну, к которой не имеют отношения – Сийярто о санкциях

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым. Ему он сказал, что не поддерживает новый пакет санкций ЕС против россии.

Сийярто сообщил журналистам, что обсуждал с лавровым энергетическое сотрудничество, войну в Украине и экономические вопросы. Он добавил, что обеспечение энергоснабжения является одним из важнейших вопросов для Венгрии.

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Венгрия против новых санкций ЕС

Сийярто отметил, что не хочет, чтобы венгерский народ платил за войну, к которой он не имеет отношения. Он добавил, что Венгрия не согласится с ЕС на то, что будет противоречить ее национальным интересам. Глава МИД уверен, что европейская экономика стремится к рецессии.

По словам Сийярто, есть только одно решение проблемы инфляции военного времени и скачкообразных цен на энергоносители – мир.

Венгрия хочет мира. Пользуясь возможностями, предоставленными ООН, я также сказал об этом своему коллеге Сергею Лаврову, к сожалению, как единственный из министров иностранных дел среди стран ЕС,

– заметил Сийярто.

В ЕС ранее заявляли, что Венгрия может шантажировать санкциями, чтобы заставить Брюссель одобрить денежную помощь, которую не предоставили из-за опасений относительно нарушения верховенства права. В частности, премьер-министр Виктор Орбан в последние годы несколько раз конфликтовал с ЕС из-за коррупции, миграции, прав ЛГБТ и демократических стандартов.

Могут ли Венгрию исключить из ЕС

Политолог Дмитрий Тужанский считает, что исключение Венгрии из ЕС могло бы навредить Украине. Если бы на западной границе Украины появилась сомнительная демократия без ЕС – это не лучший вариант.

По словам эксперта, все, что ЕС сейчас может сделать внутри, – ограничить Венгрию финансово и ограничить право голоса в соответствующих органах, например, в Совете ЕС.

Как режим Венгрии подрывает европейские ценности

Венгрия часто шокирует мир своими заявлениями и позицией в войне россии против Украины.

Большинство депутатов Европарламента осудили попытки правительства Виктора Орбана подорвать устои демократии в Венгрии. Правление Орбана назвали "гибридным режимом".

В Чехии полагают, что Венгрия теоретически может выйти из ЕС.

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