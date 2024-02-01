Венгрия не заблокирует: будет ли пересматривать ЕС бюджет с 50 миллиардами для Украины

ЕС будет ежегодно обсуждать реализацию долгосрочного бюджета Евросоюза, в который входят 50 миллиардов евро для Украины. Известно, что это будет происходить в виде дебатов и не предусматривает голосования.

В таком случае ни Венгрия, ни другие государства-члены ЕС не будут иметь возможности заблокировать помощь. Об этом 24 Каналу сообщили высокопоставленные источники в ЕС.

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Что известно о пересмотре ЕС бюджета с 50 миллиардами для Украины

ЕС будет проводить пересмотр долгосрочного бюджета Евросоюза ежегодно. Он будет проходить в виде дебатов на основе отчета от Еврокомиссии.

Проведение такой процедуры не позволит Венгрии или другим государствам-членам ЕС заблокировать это решение.

Также известно, что при необходимости страны-члены ЕС могут запросить Еврокомиссию отчет для пересмотра долгосрочного бюджета ЕС вместе с помощью для Киева через два года.

Какая позиция Венгрии по разблокированию 50 миллиардов евро для Украины