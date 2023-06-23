Венгрия поняла, что "вляпалась" в скандал, – Жданов рассказал, что готовит Орбан

Страна-агрессорка Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных. Будапешт незаконно удерживает бойцов ВСУ в изоляции.

Это в своем видеоблоге прокомментировал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, в Будапеште не знают, как выбраться из этого скандала, поэтому руководство страны готовит несколько ИПСО.

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Венгрия "вляпалась" в скандал

"Продолжается плохая эпопея с Венгрией. Вероятно, руководство страны поняло, что оно "вляпалось" в крупный международный скандал. Из-за того, что взяли у России украинских военнопленных", – сказал военный эксперт.

Есть информация, что власти Венгрии готовят информационно-психологическую специальную операцию о том, что они якобы проводили "обмен пленными".

"Вообще, конечно, на голову не налезает, ведь какой "обмен пленными". Кого на кого "обменивала" Венгрия? Почему Москва передала украинских военнопленных Будапешту? На каком основании Венгрия приняла наших пленных, не сообщив об этом Украине?" – отметил Жданов.

С какой целью Россия передала украинских военнопленных Венгрии: смотрите видео

Хотят дискредитировать украинскую власть

Действия венгерских властей не вписываются ни в какие рамки международного права. Трех пленных, которых россияне передали Венгрии, нам все же удалось забрать. Однако, по данным спецслужб, их там было 11.

К сожалению, неизвестна судьба остальных военнопленных и где их удерживают. В Будапеште молчат и не предоставляют информацию об украинских пленниках.

Также венгерские власти могут запустить ИПСО по дискредитации власти Украины будто наше руководство не хочет забирать пленных. Россия наверняка скажет, что "готова" к обмену, однако, как всегда, на своих условиях.

Почему-то, когда украинские спецслужбы пытаются провести переговоры по обмену пленными, мы обычно получаем отказ. А здесь они хотят показать, что Украина не идет на контакт,

– добавил военный эксперт.

По его мнению, благодаря политическому руководству Венгрии вокруг наших военнопленных складывается вот такая ужасная ситуация.

Россия передала украинских военнопленных Венгрии: коротко