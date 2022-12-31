Венгры откровенно палятся своими заявлениями о войне, – Кулеба

Венгрия цинично поддерживает Россию в войне против Украины. Венгерское руководство откровенно "палится" своими заявлениями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, он не удивлен позицией Венгрии по отношению к стране-агрессору.

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Венгры "палятся" по поводу своих заявлений о войне

Я вообще не был удивлен. Я удивлен только тем, что они так откровенно "палятся" своими заявлениями. Как вот последнее заявление Орбана: прекратите поставки оружия и прекратится война,

– сказал Кулеба.

Министр отметил, что Венгрия на уровне ЕС "спасла" некоторых россиян и бизнес. По словам Кулебы, это борьба Венгрии с Еврокомиссией, поскольку они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе берут Украину в заложники.

Кулеба добавил, что заявления Орбана по поводу войны России против Украины связаны с его идеологическими совпадениями с диктатором Владимиром Путиным.

Министр считает, что после победы Украины российский фактор исчезнет из венгерской политики и будут звучать уже другие заявления.

Венгрия поддерживает Россию