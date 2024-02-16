Присоединилась к коалиции НАТО: Венгрия будет помогать разминировать Украину

В Венгрии заявили о присоединении к коалиции 20 стран-членов НАТО. Говорится, что они займутся разминированием украинских территорий.

Подобная информация была обнародована поздно вечером 15 февраля. Об этом сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий.

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Венгрия присоединилась к коалиции НАТО

Совещание стран Североатлантического альянса состоялось в Брюсселе 15 февраля. Известно, что во время встречи было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности.

В Украине одной из самых неотложных задач, что влияет на повседневную жизнь населения, – это разминирование,

– подчеркнул глава оборонного ведомства Венгрии.

По его словам, силы обороны Венгрии делают свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, уже проводя учения по разминированию.

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