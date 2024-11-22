На фоне ядерных угроз Путина Венгрия разворачивает ПВО вблизи Украины

В Будапеште взволнованы эскалацией в войне между Украиной и Россией. Там испугались исторического решения США и угроз Путина.

Венгрия решила установить средства ПВО в северо-восточной части страны, которая является ближайшей к Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Кристоф Шалай-Бобровницкий, передает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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В Будапеште готовятся к худшему сценарию

Эти меры усиления безопасности министр объяснил тем, что "масштабы российско-украинской войны больше, чем когда-либо", и "война вошла в опасную фазу".

Министр объясняет, почему восточную границу усиливают ПВО: смотрите видео

Шалай-Бобровницкий сказал, что к решению развернуть ПВО у восточной границы его подтолкнули, прежде всего, две вещи. Первая – это снятие Вашингтоном ограничений на использование Украиной западного оружия вглубь территории России. Второе – изменение Россией ядерной доктрины.

В обновленной доктрине говорится о том, что Кремль может ответить ядеркой за удары по своей территории западным оружием.

Впрочем, следует заметить, что еще до того, как США позволили Украине бить по России ATACMS и Storm Shadow, Венгрия не находилась в безопасности. Так, прошлыми выходными несколько российских ракет сбили недалеко от границы с Венгрией в Карпатах.

К слову, премьер страны Виктор Орбан после того, как Украина нанесла первые удары по России западными ракетами, с перепугу созвал заседание Совета обороны.