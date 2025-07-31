Расследователи InformNapalm опубликовали новые материалы, которые удалось получить в рамках многоуровневой кибероперации OpsHackRussia'sDay (#OHRD). На этот раз документы касаются сотрудничества Москвы с Венгрией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

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Как Будапешт стал военным хабом российского лобби в мире?

Расследователи рассказали, что в архивах OpsHackRussia'sDay был обнаружен ряд документов относительно Венгрии и военно-технического сотрудничества Будапешта и Москвы после 2014 года.

Эти материалы не только подтверждают ранее обнародованные нами данные, но и позволяют сделать более широкие выводы: под руководством Виктора Орбана Венгрия, несмотря на свой статус государства-члена НАТО и ЕС, фактически стала хабом для российских оборонных компаний, дипломатов и спецслужб, которые используют ее для продвижения интересов России в Европе,

– отмечают аналитики.

Так, в письме, которым располагают расследователи, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) официально подтверждает полномочия АО "Вертолеты России" участвовать в тендере Министерства обороны Венгрии на капитальный ремонт 4 – 5 вертолетов Ми-17.



Письмо ФСВТС РФ в Минобороны Венгрии (9 марта 2016) / Фото InformNapalm

"Внимание обращается на то, что к ремонту обязательно должен быть привлечен разработчик – Московский вертолетный завод им. Это свидетельствует о непосредственном участии российских оборонных предприятий в модернизации вооружения страны-члена НАТО уже после начала войны России против Украины в 2014 году", – отмечают в InformNapalm.

Расследователи также получили подробный перечень венгерского парка вертолетов советского/российского производства: 55 единиц, включая Ми-8/17, Ми-24, Ка-26.



Справка АО "Вертолеты России" о сотрудничестве с Венгрией (2016) / Фото InformNapalm

В документе также зафиксировано, что по одному из контрактов в 2013 году российская компания "Оборонпром" получила заказ на техническую поддержку и ремонт на сумму более 16,9 миллиона долларов США. По состоянию на февраль 2016 года уже было выполнено работ на 4,6 миллиона долларов США.

Кроме того, упоминается, что в 2015 году РФ не пригласили к тендеру, но впоследствии, благодаря работе с венгерскими посредниками, в частности Armitech Ltd, "Вертолеты России" таки были допущены к следующему конкурсу,

– отмечают аналитики.

Еще один документ подтверждает поставки компонентов к вертолетам Ми-17/Ми-8 венгерским ВВС от российской компании "Оборонпром". Отгрузка проводилась через Минобороны Венгрии в обход санкций ЕС, наложенных после российской оккупации Крыма.

Таким образом, венгерская сторона фактически проигнорировала ограничения, которые действуют с 2014 года в соответствии с Регламентом Совета ЕС №833/2014.



Сертификат соответствия на продукцию АО "Оборонпром" (2014) / Фото InformNapalm

Кроме того, расследователи располагают письмом, адресованным генеральному директору "Вертолетов России" Андрею Богинскому, где израильская компания IAI выражает готовность к участию в модернизации вертолетов Ми-35 для Венгрии и сотрудничества с Россией по проекту Ка-226 в Индии.

Такая переписка демонстрирует факт заинтересованности израильской компании в коммерческом сотрудничестве с РФ, несмотря на международную изоляцию последней.



Письмо Israel Aerospace Industries к "Вертолетам России" (2018) / Фото InformNapalm

Какие выводы из этого всего можно сделать?

Расследователи отмечают, что все имеющиеся документы указывают на опасную тенденцию: Россия целенаправленно использует Венгрию как платформу для проникновения своих военно-промышленных компаний на рынки ЕС и НАТО.

Несмотря на действующие санкции и ограничения, венгерские чиновники и бизнес создали условия, при которых российские предприятия не только сохраняют прибыльность, но и контролируют обслуживание критических оборонных систем в государствах-членах Альянса.

Это представляет прямые угрозы для НАТО:

возможность утечки технической информации в РФ;

закрепление российского влияния в оборонных структурах Евросоюза;

подрыв эффективности санкционной политики ЕС;

создание "серого коридора" для обхода ограничений через третьи страны – например Израиль и Индия.

Аналитики также заявили, что Венгрия, как полноправный член ЕС и НАТО, должна нести ответственность за систематическое содействие обхода санкций и сотрудничество с российским ВПК.

Лояльная к России политика Виктора Орбана фактически подрывает основы общей архитектуры безопасности Альянса, что происходит не только на фоне откровенного саботажа принятия политических и военных решений в рамках ЕС и НАТО, но и продолжается в теневых схемах, в которых Будапешт становится главным хабом для россиян,

– заявили журналисты.

Также в InformNapalm призывают:

Европейскую Комиссию – начать официальное расследование изложенных фактов, учитывая то, что подобные схемы могут действовать и сейчас;

Правительства стран НАТО – требовать от Венгрии прозрачной информации о масштабах и характере сотрудничества с РФ;

Журналистов и аналитиков – обратить особое внимание на роль Будапешта как критической точки в стратегии Кремля по обходу санкций и влияния в Европе.

Расследователи напомнили, что если какая-то европейская, американская или другая иностранная компания или страна только планирует тайное сотрудничество с РФ в сфере обороны – то они советуют отказаться. Ведь Россия не способна хранить никакие секреты – ни свои, ни чужие. И расследование в рамках OpsHackRussia'sDay это подтверждают.