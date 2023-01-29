Орбан поднимает ставки: удастся ли ЕС преодолеть вето Венгрии на "ядерные" санкции против России
Евросоюз готовит 10-й пакет санкций против России. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что любые ограничения, относящиеся к атомной энергетике России, его страна будет блокировать. Удастся ли ЕС преодолеть вето Венгрии – читайте пояснения в статье.
О позиции Венгрии 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он считает, что эти "ядерные" санкции против Росатома точно появятся.
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Орбан показывает России, будто он отстаивает интересы
По его мнению, эти санкции будут "мягче", чем того хотела бы Украина.
И с Венгрией придется договариваться в определенной степени. Понятно, что сейчас Орбан своими заявлениями "поднимает ставки" и борется за пространство для компромисса с Венгрией, чтобы показать России, будто они отстояли интересы, но не на 100 процентов.
– объяснил Саакян.
По его словам, Венгрия уже не в первый раз так "поднимает ставки".
"Кроме того, Венгрия "ходит по лезвию ножа", потому что в Европе все больше поднимается вопрос реформы внутри ЕС относительно того, что Венгрия слишком часто злоупотребляет своим правом вето в геополитических вопросах", – отметил политолог.
Он добавил, что Украина здесь "заложник" поведения венгерской элиты. Тем более, как отметил эксперт, украино-венгерские отношения тоже далеки от идеальных.
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Венгрия в напряженных отношениях со всеми соседями
Политолог отметил, что в Венгрии отсутствует добрососедская политика при руководстве Орбана.
Они переругались и в напряженных отношениях со всеми своими соседями. Здесь проблема не только в том, что Украина не была последовательной, но и в том, что внутренняя политика Венгрии доминирует над внешней и национальными интересами страны,
– заявил Саакян.
Также он отметил, что использование венгерского фактора в Закарпатье создает дополнительные карты в руках Орбана как раз перед принятием 10-го пакета санкций против России.
Почему до сих пор не ввели санкции против Росатома
- Корпорация "Росатом" до сих пор остается без санкций со стороны ЕС и США. Компании разрешают работать, несмотря на войну против Украины и ядерный терроризм на ЗАЭС.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что это может быть связано с тем, что Россия добывает, обогащает и снабжает уран. Росатом производит около 40% обогащенного урана в мире, а контракты заключаются на 15 – 20 лет.
- Ожидалось, что "Росатома" разрешат работать в обмен на их вытеснение из Энергодара, но пока свидетельств того, что россияне готовы покинуть город и АЭС нет.
- Отметим, что Польша и Литва хотят, чтобы Европейский Союз наложил ограничения на ядерный сектор России внутри нового санкционного пакета.