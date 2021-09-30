Венгрия сыграла роль российского Троянского коня, – советник главы "Нафтогаза"
Источник:24 канал
"Газпром" подписал с Венгрией новый газовый контракт. Понятно, что самый прямой, самый короткий и легкий путь из России проходит именно через Украину.
В то же время "Газпром" убеждал Венгрию, чтобы газ шел через новые пути. Об этом в авторской программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале сказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук.
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По ее словам, такие действия Кремля вкладываются в их агрессивную, гибридную, энергетическую политику "высушивания" Украины.
По моему мнению, Венгрия сыграла роль энергетического Троянского коня России,
– отметила Залищук.
Она отметила, что по дипломатическим каналам Венгрия подает сигнал, якобы это не она решала, что должно быть в контракте, а "Газпром". Якобы они подписали тот контракт, который предложили.
Венгрия подыгрывает России
Венгрия, как отметила Залищук, подыгрывает России. Ведь:
- государство блокирует работу комиссии Украины в НАТО: уже 3 – 4 года накладывают вето;
- премьер-министр страны Виктор Орбан известен тем, что долгое время предлагал ЕС снять экономические санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.
"Можно найти много фактов подогрева. Эту политическую связь мы прослеживали давно. Она "вылилась" в очень конкретный шаг дальнейшего подавления страны в энергетическом смысле", – сказала советник главы "Нафтогаза".Кстати говоря! В администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша заявили, что намерены блокировать путь Украины в НАТО.
Главное о газовом соглашении России и Венгрии
- Венгрия и Россия подписали прямой контракт на поставку голубого топлива в обход Украины.
- Договор – на 4,5 кубометра газа в год: 3,5 – через "Турецкий поток" в обход Украины, еще 1 миллиард – через Север.
- В Киеве говорят, что все равно настроены на дружбу и сотрудничество с Будапештом.
- Отметим, что в "Нафтогазе" оценили потери Украины из-за этого газового соглашения.