Венгрия сыграла роль российского Троянского коня, – советник главы "Нафтогаза"

"Газпром" подписал с Венгрией новый газовый контракт. Понятно, что самый прямой, самый короткий и легкий путь из России проходит именно через Украину.

В то же время "Газпром" убеждал Венгрию, чтобы газ шел через новые пути. Об этом в авторской программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале сказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук.

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По ее словам, такие действия Кремля вкладываются в их агрессивную, гибридную, энергетическую политику "высушивания" Украины.

По моему мнению, Венгрия сыграла роль энергетического Троянского коня России,

– отметила Залищук.

Она отметила, что по дипломатическим каналам Венгрия подает сигнал, якобы это не она решала, что должно быть в контракте, а "Газпром". Якобы они подписали тот контракт, который предложили.

Венгрия подыгрывает России

Венгрия, как отметила Залищук, подыгрывает России. Ведь:

государство блокирует работу комиссии Украины в НАТО: уже 3 – 4 года накладывают вето;

премьер-министр страны Виктор Орбан известен тем, что долгое время предлагал ЕС снять экономические санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.

"Можно найти много фактов подогрева. Эту политическую связь мы прослеживали давно. Она "вылилась" в очень конкретный шаг дальнейшего подавления страны в энергетическом смысле", – сказала советник главы "Нафтогаза".

Главное о газовом соглашении России и Венгрии

Венгрия и Россия подписали прямой контракт на поставку голубого топлива в обход Украины.

Договор – на 4,5 кубометра газа в год: 3,5 – через "Турецкий поток" в обход Украины, еще 1 миллиард – через Север.

В Киеве говорят, что все равно настроены на дружбу и сотрудничество с Будапештом.

Отметим, что в "Нафтогазе" оценили потери Украины из-за этого газового соглашения.